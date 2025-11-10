Info 7 Logo
Internacional

Registran terremoto de magnitud 6.7 al noreste de Japón

Por: Diana Leyva

09 Noviembre 2025, 09:18

Autoridades advirtieron que en las áreas más afectadas se puede presentar otro sismo de magnitud similar o mayor durante los próximos tres días

Un terremoto de 6.7 grados de magnitud sacudió este domingo el noreste de Japón.

El sismo se produjo frente a las costas de Iwate poco después de las 17:03 hora local, donde el fenómeno alcanzó el nivel 4. En tanto, el nivel de alerta de tsunami fue retirado debido a su baja intensidad. Sin embargo, se prevén olas de hasta un metro de altura.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi instó a la ciudadanía a mantenerse informada por la alerta de tsunami, debido a que puede ser mayor de lo esperado o la posibilidad de que existan réplicas.

El sismo provocó un breve apagón y la suspensión parcial de los servicios del tren bala. De acuerdo con una agencia local de noticias, también informó de que se observaron olas de tsunamis menores en Ofunato y Miyako, ambas en la prefectura de Iwate.

Autoridades advirtieron que en las áreas más afectadas se puede presentar otro sismo de magnitud similar a lo largo de la siguiente semana, en especial, durante los próximos tres días.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

