Registran nuevos bombardeos israelíes sobre Beirut

Israel inició una nueva ola de bombardeos contra Beirut, capital de Líbano, en medio de una nueva escalada del conflicto con el grupo chií Hezbolá, que ha intensificado los enfrentamientos en la región y provocado víctimas civiles, destrucción de infraestructura y el desplazamiento de miles de personas.

Los ataques aéreos se concentraron principalmente en los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbollah, donde el Ejército israelí aseguró haber identificado centros de mando, depósitos de armamento y otras instalaciones vinculadas con el grupo armado.

Israel lanza nueva ofensiva contra posiciones de Hezbolá

De acuerdo con información difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel, durante los últimos días se han llevado a cabo decenas de bombardeos en distintos puntos del Líbano, incluidos barrios densamente poblados en la capital.

El objetivo de estas operaciones, según el gobierno israelí, es debilitar la infraestructura militar de Hezbollah, organización que mantiene una confrontación directa con Israel y que ha sido señalada por lanzar cohetes y drones hacia territorio israelí.

Entre los blancos alcanzados por los ataques se encuentran edificios de varios pisos, almacenes de armas y supuestos centros logísticos utilizados por el grupo, lo que ha generado importantes daños materiales en zonas residenciales.

Reportan muertos, heridos y desplazados

Autoridades sanitarias libanesas informaron que los bombardeos han dejado más de un centenar de personas fallecidas y cientos de heridos, aunque la cifra podría aumentar conforme continúan las labores de rescate entre los escombros.

Además, organismos humanitarios han advertido que miles de habitantes han abandonado sus hogares ante el temor de nuevos ataques aéreos, especialmente en los barrios del sur de Beirut y otras regiones cercanas a la frontera con Israel.

Los bombardeos han provocado también daños en viviendas, edificios comerciales y servicios básicos, lo que complica la situación humanitaria en las zonas afectadas.

Escalada del conflicto en Medio Oriente

La ofensiva ocurre en medio de un aumento de la tensión en Medio Oriente, donde los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah se han intensificado en los últimos meses.

Israel sostiene que los ataques responden a lanzamientos de cohetes y drones por parte de Hezbolá hacia ciudades del norte del país, acciones que han obligado a evacuar comunidades cercanas a la frontera.

Por su parte, el grupo libanés ha advertido que continuará con sus operaciones mientras persistan los bombardeos israelíes, lo que eleva el riesgo de una confrontación militar de mayor escala en la región.

Analistas internacionales señalan que la situación podría agravar la crisis regional, debido a la participación indirecta de otros actores en Medio Oriente y al impacto que el conflicto ya tiene en la población civil de ambos lados de la frontera.

Mientras tanto, la comunidad internacional ha llamado a reducir la escalada militar y evitar un conflicto más amplio, aunque hasta ahora los enfrentamientos continúan y la situación permanece altamente volátil.