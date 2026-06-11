Registran explosiones en Irán luego de que EUA anunciara ataques

La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, la capital del país, mientras que la agencia Fars reportó explosiones

Varias explosiones se registraron en la madrugada de este jueves en distintos puntos de Irán después de que Estados Unidos anunciara nuevos ataques contra la República Islámica, según reportaron medios locales.

La agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, la capital del país, mientras que la agencia Fars, también local, reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

Estas informaciones llegaron después de que el Ejército estadounidense anunciara una nueva oleada de ataques contra "múltiples objetivos" en Irán a modo de "respuesta a agresiones" del país persa, según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

Apenas momentos antes del anuncio, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, avisó en las instalaciones del Centcom que "atacarían con fuerza esta noche" a la República Islámica, a la que Washington acusa de haber atacado a un helicóptero estadounidense con dos soldados, quienes sobrevivieron.

El presidente de EUA, Donald Trump, también había hecho la misma advertencia horas antes.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, la pasada noche ya intercambiaron ataques a raíz de la agresión contra el helicóptero.