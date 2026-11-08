Registran afectaciones menores en Japón tras sismo de 5.7

Elementos de Protección Civil atendieron a los ciudadanos heridos mientras realizaban inspecciones en la infraestructura estratégica.

Un sismo de magnitud 5.7 sacudió el centro de Japón este sábado, de acuerdo con el reporte emitido por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El movimiento telúrico se registró a la 1:04 hora local, situando su epicentro en la prefectura de Shizuoka a una profundidad de 40 kilómetros, sin que las autoridades consideraran necesario activar la alerta de tsunami en las costas del país.

El temblor alcanzó una intensidad de nivel 5 en la escala sísmica nipona —la cual mide la agitación superficial y los potenciales daños— en diversas zonas correspondientes a las prefecturas de Aichi, Nagano, Gifu y Shizuoka.

Como saldo preliminar del movimiento telúrico, los servicios de emergencia y el gobierno de Aichi contabilizaron al menos 20 personas lesionadas, ninguna de ellas con diagnóstico de gravedad.

Por su parte, la prefectura de Shizuoka reportó tres heridos adicionales, cuyas edades oscilan entre los 30 y los 90 años.

En cuanto a las instalaciones estratégicas, la compañía eléctrica de Chubu confirmó que no se registraron anomalías ni riesgos en la central nuclear de Hamaoka, situada en la prefectura de Shizuoka.

Las redes de transporte también resintieron los efectos del sismo; los servicios de trenes locales sufrieron interrupciones temporales y los convoyes bala ubicados entre las estaciones de Shizuoka y Gifu-Hashima experimentaron retrasos preventivos para llevar a cabo inspecciones de seguridad en las vías.