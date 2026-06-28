Registra Portugal 48 fallecidos tras terremotos en Venezuela

Como parte de la respuesta internacional a la emergencia, dos aviones enviados por Portugal aterrizaron este sábado en Caracas con más de 60 especialistas.

El Gobierno de Portugal informó que 48 personas de nacionalidad portuguesa o descendencia lusa han fallecido a consecuencia de los terremotos que sacudieron Venezuela esta semana. El balance incluye siete ciudadanos portugueses y 41 lusodescendientes, de acuerdo con los datos más recientes difundidos por el Ministerio de Exteriores.

Las autoridades señalaron que la cifra de víctimas con ascendencia portuguesa aumentó en las últimas horas, mientras continúan las labores de búsqueda en las zonas afectadas por los devastadores movimientos telúricos registrados en el litoral Caribe venezolano.

Disminuye número de desaparecidos

Portugal también reportó una reducción en la cantidad de personas de origen luso cuyo paradero sigue sin conocerse. Según el informe oficial, actualmente permanecen desaparecidas 83 personas, cuatro menos que en el reporte anterior.

En la actualización previa, las autoridades habían confirmado 41 fallecidos entre portugueses y lusodescendientes. Además, informaron que entre las víctimas se encontraban al menos seis menores de edad y que decenas de personas habían sido localizadas con vida.

Portugal envía especialistas y ayuda humanitaria

Como parte de la respuesta internacional a la emergencia, dos aviones enviados por Portugal aterrizaron este sábado en Caracas con más de 60 especialistas que participarán en las operaciones de búsqueda y rescate.

Las aeronaves transportaron cerca de 23 toneladas de ayuda humanitaria, incluyendo equipo médico, medicamentos, material de rescate, generadores eléctricos, alimentos, tiendas de campaña y artículos de primera necesidad.

Podrían enviar más apoyo a Venezuela

El ministro del Interior de Portugal, Luís Neves, indicó que su país evalúa el envío de un tercer avión con más personal y suministros para reforzar las tareas de asistencia.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia y han dejado hasta ahora al menos 1,430 muertos y miles de heridos, según el balance más reciente de las autoridades venezolanas.