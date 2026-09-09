Regios quedan varados en París por falla en Reino Unido

Los pasajeros permanecen varados en las instalaciones del aeropuerto parisino a la espera de información sobre la reanudación de su viaje

Más de 600 vuelos fueron cancelados este martes en el Reino Unido debido a una avería en el sistema encargado de procesar los planes de vuelo de NATS, el proveedor privado responsable de gestionar el control aéreo del país.

La falla afectó principalmente las operaciones de salida del aeropuerto de Heathrow, el más grande del Reino Unido, ubicado al oeste de Londres.

De acuerdo con los reportes, alrededor de un centenar de vuelos fueron cancelados en esa terminal, mientras que otros 367 registraron retrasos.

Entre los vuelos afectados se encuentra uno que transportaba pasajeros nacionales con destino a Londres, pero que tuvo que ser desviado y aterrizar en París debido a la situación registrada en el espacio aéreo británico.

Los pasajeros permanecen varados en las instalaciones del aeropuerto parisino a la espera de información sobre la reanudación de su viaje.

“Actualmente es la 1:00 a. m. en París y seguimos varados en las instalaciones del aeropuerto”, indicó una de las pasajeras afectadas.

La interrupción del servicio ha generado afectaciones a viajeros internacionales y complicaciones en distintos aeropuertos, mientras las autoridades y el proveedor de control aéreo trabajan para restablecer las operaciones.