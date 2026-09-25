Regala Trump a Xi estatua de águila calva durante cena de Estado

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la estatua fue diseñada en colaboración con él y la primera dama, Melania Trump

Durante la cena de Estado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le regaló a su homólogo chino, Xi Jinping, una estatua de un águila calva, símbolo del país.

“Es un honor para mí presentar al presidente Xi un regalo realizado por un extraordinario artista estadounidense, uno de los mejores del mundo”, dijo Trump al entregar el obsequio.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, la estatua fue diseñada en colaboración con él y la primera dama, Melania Trump.

Trump añadió que el águila calva, además de ser un símbolo nacional de EUA, es “una encarnación del espíritu libre y elevado de EUA”.

“Esperamos que encuentre un buen lugar, un lugar maravilloso, en Pekín”, añadió el presidente estadounidense al entregar el regalo a Xi.

Xi anuncia llegada de pandas a Atlanta

El gesto se produjo horas después de que Xi anunciara que dos pandas gigantes chinos, Ping Ping y Fu Shuang, llegarán “en unos días” al Zoo de Atlanta.

Los ejemplares sustituirán a los cuatro pandas que regresaron a China en 2024 tras 25 años de colaboración.