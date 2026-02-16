Redadas migratorias seguirán pese a cierre del DHS

Tom Homan afirmó que las redadas del ICE continuarán pese al cierre parcial del DHS por falta de fondos, tras bloqueo en el Senado

El llamado “zar” de la frontera de la Administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró este domingo que las redadas migratorias continuarán en todo Estados Unidos, pese al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que cumple su segundo día sin acuerdo de financiamiento en el Congreso.

En entrevista con CNN, Homan afirmó que la falta de recursos no detendrá la aplicación de la política migratoria impulsada por el presidente republicano.

“Los oficiales de ICE no recibirán pago, pero parece que se están acostumbrando. La misión migratoria continúa”, declaró, al subrayar que, según la Administración, se han alcanzado cifras récord de arrestos y deportaciones.

Bloqueo en el Senado

El cierre parcial del DHS se produjo luego de que el Senado de los Estados Unidos no lograra aprobar un proyecto de ley republicano para financiar la dependencia hasta septiembre.

La mayoría de los demócratas bloqueó la iniciativa al considerar que no establecía límites suficientes a las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las redadas, particularmente en ciudades gobernadas por demócratas como Mineápolis, Chicago y Los Ángeles, han generado protestas y controversia nacional.

Agencias afectadas

El cierre impacta exclusivamente a las agencias bajo la estructura del DHS, entre ellas el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), la Guardia Costera, el Servicio Secreto y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA).

De los más de 270 mil empleados del DHS, más del 90 por ciento continuará activo durante el periodo de paralización, aunque algunos sin recibir salario mientras persista el impasse legislativo.

Se trata del segundo cierre parcial en febrero, luego de una breve paralización a inicios de mes. A diferencia de una suspensión presupuestaria total ocurrida entre octubre y noviembre pasados, que se prolongó 43 días, esta medida no afecta al resto del Gobierno federal, cuyo presupuesto ya fue aprobado hasta el final del año fiscal.

Pese al enfrentamiento entre republicanos y demócratas centrado en el ICE, la secretaria del DHS, Kristi Noem, mantiene amplias facultades para reubicar recursos dentro de la dependencia y garantizar la continuidad de las operaciones migratorias.