Redadas a discreción: tácticas para apresar migrantes en EU

"Soy ciudadana estadounidense, pero mi color de piel me hace preguntarme: ¿me verán diferente? Sinceramente, no tengo tanto miedo, pero me preocupa que si no me creen, o si deciden no creerme, ¿qué le pasará al niño?", ha contado a la CNN una niñera llamada Elsy Melara que conoce a otras au pair que están ahora bajo custodia de ICE.