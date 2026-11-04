Recuperan demócratas gubernatura de Texas tras 32 años

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas, a partir de enero de 2027

Texas tendrá por primera vez en más de tres décadas una gobernadora demócrata. Gina Hinojosa derrotó al republicano Greg Abbott en las elecciones de este martes y consiguió recuperar para su partido uno de los cargos políticos más importantes de Estados Unidos.

La victoria de la legisladora estatal marca un cambio histórico en Texas, considerado durante décadas uno de los principales bastiones electorales republicanos del país, y termina con una etapa de más de 30 años de gobiernos estatales encabezados por integrantes del Partido Republicano.

Abbott, quien gobernaba Texas desde 2015 y buscaba un cuarto mandato, reconoció su derrota ante Hinojosa, luego de que la agencia Associated Press proyectara el triunfo de la candidata demócrata.

Con este resultado, Hinojosa se convertirá en la primera demócrata en gobernar Texas desde Ann Richards, quien dejó el cargo en enero de 1995.

Del voto por la educación y el costo de vida

Hinojosa construyó su campaña alrededor de las preocupaciones económicas de las familias texanas y del futuro de la educación pública, dos temas que utilizó para cuestionar la gestión de Abbott.

La demócrata puso especial atención en el programa de vales escolares impulsado por el gobernador, que permite utilizar recursos públicos para cubrir determinados gastos de educación privada.

Mientras Abbott defendió este esquema como una alternativa para ampliar las opciones de las familias, Hinojosa cuestionó que se destinaran recursos públicos a instituciones privadas cuando las escuelas públicas necesitan mayor financiamiento.

Entre sus principales propuestas estuvieron:

Fortalecer la educación pública: aumentar los recursos destinados a las escuelas y modificar el sistema de evaluación educativa.

Reducir el costo de vida: impulsar medidas para aliviar los gastos de los hogares texanos.

Modificar los impuestos: planteó utilizar recursos del fondo estatal para entregar pagos extraordinarios de mil 500 dólares a las familias.

Rendición de cuentas: prometió exigir mayor responsabilidad a los funcionarios estatales.

La educación y la asequibilidad económica fueron dos de los ejes que permitieron a Hinojosa convertir una contienda inicialmente complicada en una competencia electoral que terminó con la derrota del gobernador republicano.

Una victoria histórica para las mujeres latinas

El triunfo de Hinojosa también representa un acontecimiento histórico para la representación política en Texas.

Además de convertirse en la primera demócrata en ocupar la gubernatura desde 1995, será la primera mujer en encabezar el Gobierno estatal desde Ann Richards y la primera gobernadora latina en la historia de Texas.

Su victoria supone un avance para el Partido Demócrata en un estado donde los republicanos habían conseguido mantener el control de la gubernatura durante 32 años.

Hinojosa llegó a la contienda como legisladora estatal y anteriormente presidió la junta escolar de Austin. Su trayectoria en el ámbito educativo también fue uno de los elementos centrales de su campaña.

Enfrentará un Congreso estatal republicano

Aunque Hinojosa consiguió derrotar a Abbott, su victoria no significa que los demócratas hayan obtenido el control de todo el Gobierno de Texas.

La Legislatura estatal continúa dominada por los republicanos, situación que podría complicar la aprobación de algunas de las propuestas de la nueva gobernadora, particularmente las relacionadas con educación, presupuesto y política fiscal.

Hinojosa asumirá el cargo en enero de 2027 y tendrá facultades para firmar o vetar leyes, realizar nombramientos y establecer prioridades para las dependencias estatales.

Sin embargo, para concretar buena parte de su agenda necesitará negociar con los legisladores republicanos.

El resultado también tendrá repercusiones nacionales, pues Texas es uno de los estados con mayor peso electoral, económico y político de Estados Unidos.