Recuperan cuerpo tras caída de helicóptero en Indonesia

Buzos de auxilio rescataron el cadáver del responsable de operaciones a bordo de una aeronave de combate a incendios en el río Barito.

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Los equipos de búsqueda y rescate de Indonesia, Basarnas, recuperaron el cadáver del tercer ocupante de un helicóptero de extinción de incendios que se estrelló el pasado domingo en el río Barito, en la provincia de Kalimantan Meridional, isla de Borneo. El trágico accidente dejó un saldo de un fallecido y dos supervivientes.

La víctima mortal fue identificada como un hombre de nacionalidad indonesia de 39 años, quien se desempeñaba como responsable de operaciones en tierra para el aterrizaje de la aeronave. Por su parte, los dos supervivientes de la maniobra corresponden a la tripulación de pilotos de origen australiano.

Fallas operativas en plena temporada de incendios forestales

La aeronave, de propiedad privada y contratada para apoyar las labores contra los incendios, perdió el control cerca de Tabatan, en el distrito de Kuripan, mientras ejecutaba una maniobra de recogida de agua con un dispositivo especial. El cuerpo fue evacuado mediante una compleja operación de buceo coordinada entre la agencia Basarnas y rescatistas locales.

Este incidente se suma a otro siniestro aéreo mortal ocurrido días antes en Kalimantan Central bajo circunstancias similares, cobrando la vida de tres tripulantes. Indonesia enfrenta una severa temporada de incendios forestales en zonas de turberas de Borneo, Sumatra y Papúa, caracterizadas por llamas subterráneas de alta dificultad para su sofocación.