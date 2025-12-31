Recordando a Francisco: el legado del Papa que conmovió al mundo

Llegó al pontificado tras un conclave en marzo de 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Eligió Francisco como nombre inspirado en San Francisco de Asís

Una de las noticias que más conmovió al mundo en el año 2025 fue la muerte del Papa Francisco.

El llamado Obispo de Roma regresó a la casa del Padre, tras una vida dedicada a la Iglesia.

El Papa Francisco, cuyo nombre era Jorge Mario Bergoglio Sivorio, llegó al papado el 13 de marzo de 2013.

Y falleció el pasado 21 de abril, tras 12 años de pontificado. Murió a los 88 años de edad.

Tenía un padecimiento pulmonar crónico

Ingresó al hospital el 14 de abril por un colapso respiratorio que derivó en una neumonía.

Y salió el Domingo de Resurrección, un día antes de su muerte para bendecir a los feligreses en la Plaza de San Pedro: los sorprendió con un paseo en el papamóvil.

El día de su muerte, la Plaza de San Pedro guardó silencio. Él vivió la Pascua y murió.

Fue el primer pontífice latinoamericano

Será recordado por su preocupación por los pobres, y por sus cuestionamientos al capitalismo y al cambio climático.

Jorge Mario Bergoglio fue su nombre y antes fue arzobispo de Buenos Aires, nació en 1936, en Buenos Aires, Argentina. Fue cardenal y luego se convirtió en el Papa número 266.

Llegó al pontificado tras un conclave en marzo de 2013, tras la renuncia del Papa Benedicto XVI. Eligió Francisco como nombre inspirado en San Francisco de Asís, ejemplo de humildad y servicio.

Visitó México, en gira de seis días

El argentino llevó su mensaje a Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua.

Quien fuera líder espiritual de mil 400 millones de católicos del mundo dejó un legado. Lideró a los jesuitas durante la dictadura argentina en la década de los años 70´s.

Se le recordará por haber cuestionado la violencia, en sus diversas formas, como la trata de personas, la explotación económica, y por defender los derechos de los migrantes. Especialmente, se involucró sin descanso en la defensa de las personas vulnerables que migran.

Un detalle importante es que no se veía a sí mismo como jefe de Estado, pese a que lo fue en la Santa Sede.

Para él, el ejercicio desde el poder era el servicio a los demás, y hacía viva la vocación del Evangelio como pastor.

En su papado, reflexionó sobre temas sociales desde la tolerancia y la compasión, como la unión libre, la homosexualidad, el aborto, los anticonceptivos, las familias en decadencia, la eutanasia, la pobreza espiritual, el individualismo, las esclavitudes modernas, la libertad religiosa y el medio ambiente.

Su misión fue luchar por una Iglesia donde los laicos, misioneros de Dios, apoyen en problemáticas sociales, políticas y económicas en su comunidad.

El pontificado de Francisco buscó romper con la imagen tradicional, rígida y hasta inaccesible de la Iglesia Católica.