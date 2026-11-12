Récord Guinness: Dani Román vuela impulsado por una catapulta

En apenas 2.15 segundos, Román alcanzó los 180 km/h, saliendo disparado verticalmente hacia el cielo antes de iniciar la caída libre.

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El piloto de deporte aéreo extremo y atleta Dani Román, junto al francés Fred Fugen, han desafiado los límites del vuelo humano al batir dos récords Guinness, impulsados desde una catapulta de 60 metros ,instalada en el interior de la chimenea de Trbovlje (Eslovenia), la más alta de Europa, con 360 metros de altura.

En apenas 2.15 segundos, Román alcanzó los 180 km/h, saliendo disparado verticalmente hacia el cielo antes de iniciar la caída libre.

La hazaña ha permitido a los dos atletas conseguir dos nuevos títulos Guinness World Records. En el lanzamiento individual, Dani Román estableció el récord de mayor altura alcanzada mediante una catapulta humana, con 100.36 metros de ascenso vertical desde el momento en que fue liberado de la estructura.

Posteriormente, en un lanzamiento simultáneo, Román y Fugen consiguieron el récord de mayor altura combinada, con un resultado de 151.72 metros: 75.97 metros para el español y 75.75 metros para el francés.

El reto supuso una nueva forma de entender el inicio de un salto B.A.S.E.: en lugar de partir de una estructura fija o de una aeronave, utilizaron un sistema mecánico capaz de proporcionarles el impulso inicial y proyectarlos verticalmente.