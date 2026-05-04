Recibiría León XIV a Marco Rubio tras tensiones con Trump

El secretario de Estado viajará por asuntos diplomáticos y entre ellos estaría fortalecer la relación entre EUA y la Santa Sede, según medios italianos.

El papa León XIV sostendría una reunión en el Vaticano con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un contexto marcado por tensiones recientes entre la Santa Sede y la administración encabezada por Donald Trump. El encuentro está previsto para este jueves y se da a un mes de un intercambio público de posturas entre el pontífice y el mandatario estadounidense.

La visita del jefe de la diplomacia estadounidense a Roma ocurre en medio de diferencias por temas internacionales, particularmente por el conflicto en Irán y las declaraciones emitidas por ambas partes. La reunión busca reforzar el vínculo entre Washington y el Vaticano en un escenario diplomático complejo.

¿Por qué se reunirán León XIV y Marco Rubio?

El encuentro entre el pontífice y el secretario de Estado estadounidense se produce tras un periodo de tensiones derivadas de posturas divergentes en política internacional. León XIV ha mantenido una línea crítica frente a decisiones del gobierno estadounidense, especialmente en materia migratoria y en torno a conflictos armados.

Rubio viajará a Italia para cumplir con diversos compromisos diplomáticos, entre ellos la reunión con el papa, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral entre Estados Unidos y la Santa Sede.

¿Qué provocó el reciente choque entre el papa y Trump?

El desencuentro más reciente ocurrió el pasado 7 de abril, cuando León XIV calificó como “inaceptable” la amenaza del presidente estadounidense de destruir “toda una civilización” en el contexto del conflicto con Irán.

En respuesta, Donald Trump descalificó al pontífice con señalamientos directos, lo que marcó un nuevo episodio de tensión entre ambos liderazgos.

"No, no le tengo miedo a la administración Trump, ni a proclamar el mensaje del Evangelio en voz alta, que es para lo que creo que debo estar aquí, y por eso está aquí la Iglesia. No somos políticos, no vemos la política exterior desde la misma perspectiva, sino como constructores de paz".

Una semana después de ese intercambio, el papa reiteró su postura durante un viaje a África, donde dejó claro que su labor no responde a intereses políticos, sino a una visión centrada en la construcción de paz.

¿Han coincidido antes el papa y el secretario de Estado?

No será la primera ocasión en que León XIV y Marco Rubio se reúnan. El 19 de mayo de 2025, el pontífice sostuvo un encuentro con el secretario de Estado y el vicepresidente estadounidense JD Vance, ambos de fe católica, apenas un día después del inicio de su pontificado.

Ese primer acercamiento marcó el inicio de una relación diplomática que ahora enfrenta un nuevo momento de definición tras los recientes desacuerdos.