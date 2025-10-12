Reciben a Witkoff en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv

El enviado especial de Estados Unidos, junto con Jared Kushner, y su esposa Ivanka Trump, fueron recibidos con aplausos en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv

Antes, se reunieron en privado con los familiares de cautivos israelíes, según informó The Times of Israel.

Durante su discurso, Witkoff fue abucheado al mencionar al primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien defendió como figura clave en los esfuerzos por la seguridad de Israel.

Por su parte, Kushner destacó la importancia de mantener los esfuerzos por la paz y elogió a los soldados de las Fuerzas de Defensa Israelí, mientras Ivanka Trump resaltó la valentía de las familias de los rehenes y aseguró que “el regreso de cada rehén es un triunfo de la fe, la valentía y nuestra humanidad compartida”.

Además, Witkoff, Kushner y el comandante del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), almirante Brad Cooper, visitaron posiciones israelíes y zonas de Gaza ocupadas por el ejército para supervisar la retirada parcial de Israel y preparar la misión de observación estadounidense que vigilará el alto el fuego entre Tel Aviv y Hamas.

Este centro coordinará las actividades para estabilizar la franja y apoyar el proceso de paz planteado por la administración de Trump, que incluiría la liberación de rehenes israelíes a cambio de palestinos detenidos en Israel.