Reciben a fundador de DeepSeek como un héroe en su ciudad natal

El fundador de DeepSeek, Liang Wenfeng, fue recibido como un héroe en su ciudad natal de Mililing, en la provincia meridional china de Cantón, al visitar la localidad durante las vacaciones por el Año Nuevo lunar, recogen hoy medios locales y redes sociales del gigante asiático.

Liang, empresario de 40 años calificado como el "nuevo rostro" de la Inteligencia Artificial (IA) en China, regresó en los últimos días a Mililing, en la ciudad portuaria de Zhanjiang, donde se hizo una pancarta roja en la que se asegura que el empresario es un "orgullo" para la región.

Según recoge la red social Weibo, equivalente de X, la ciudad natal de Liang también se ha convertido en una atracción turística durante las vacaciones por el Año Nuevo lunar, donde los chinos aprovechan su principal época festiva para visitar sus lugares de procedencia o hacer turismo.

