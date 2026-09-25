Recibe Trump a Xi en la Casa Blanca para una cena de Estado

Trump y Xi abordaron aranceles, Irán, Taiwán e inteligencia artificial durante su segundo encuentro de 2026 y la primera visita de Estado del chino desde 2015

El presidente de EUA, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, recibieron en la Casa Blanca al presidente de China, Xi Jinping, y a su esposa, Peng Liyuan, con motivo de una cena de Estado en su honor.

Esta cena se celebró después de la reunión a puerta cerrada que tuvieron ambos mandatarios en la Oficina Oval.

En dicho encuentro se abordaron las tensiones entre ambos países, incluidos los aranceles, la guerra en Irán, el futuro de Taiwán y la inteligencia artificial.

A su llegada a la Casa Blanca, manifestantes se concentraron frente al recinto presidencial con pancartas en las que se podían leer frases como: “Xi Jinping, no eres bienvenido” y “Libertad para el Tíbet”.

Empresarios estadounidenses asisten a la cena

Entre los invitados a la cena hay varios líderes empresariales estadounidenses, como el de Amazon, Jeff Bezos; el de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el de Apple, Tim Cook; el de Nvidia, Jensen Huang, y el de OpenAI, Sam Altman.

Xi visita Washington por primera vez desde 2015

La visita de Xi a Washington es la primera visita de Estado desde 2015, cuando el mandatario chino se reunió con Barack Obama.

Además, este es el segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va de 2026.