Recibe Javier Milei Medalla de Honor por su apoyo a Israel

El mandatario también recibió un doctorado Honoris Causa, reconocimiento académico que se suma a la agenda oficial que desarrolla en territorio israelí.

El presidente de Argentina, Javier Milei fue condecorado con la Medalla de Honor, la máxima distinción civil del Estado de Israel, durante una visita oficial que refuerza la relación bilateral entre ambos países. El reconocimiento fue entregado por el presidente israelí, Isaac Herzog, en un acto protocolario que destacó el respaldo del mandatario argentino.

La distinción se otorgó como señal de reconocimiento al posicionamiento de Argentina en temas internacionales y su cercanía con Israel. La visita del jefe de Estado argentino incluyó una agenda centrada en encuentros políticos, actividades académicas y eventos oficiales.

¿Por qué Israel entregó la Medalla de Honor a Milei?

El gobierno israelí destacó el apoyo político y diplomático de Javier Milei como uno de los factores principales para otorgar la condecoración. La Medalla de Honor es considerada la mayor distinción civil del país y se entrega a figuras internacionales que han fortalecido los vínculos con Israel.

Durante la ceremonia, Isaac Herzog subrayó la relevancia de la relación bilateral y el papel de Argentina en el escenario internacional, en un contexto de cooperación política y estratégica.

Recibe doctorado Honoris Causa durante su visita

Como parte de su gira, el mandatario argentino también recibió un doctorado Honoris Causa, reconocimiento académico que se suma a la agenda oficial que desarrolla en territorio israelí.

Este acto forma parte de una serie de actividades que buscan reforzar los lazos institucionales y culturales entre ambos países, en medio de un acercamiento diplomático impulsado por la actual administración argentina.

Javier Milei participará además en un evento central de carácter oficial, convirtiéndose en el primer presidente extranjero en formar parte de esta ceremonia en Israel.