Recibe el dalái lama nominación a los premios Grammy

A sus 90 años, el dalái lama fue nominado a los premios Grammy en la categoría a mejor audiolibro, narración y cuentacuentos

El dalái lama, líder espiritual del budismo tibetano, recibió este viernes una nominación a los premios Grammy en la categoría a mejor audiolibro, narración y cuentacuentos.

Su proyecto 'Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama' (Meditaciones: Reflexiones de Su Santidad el dalai lama) competirá por el Grammy con 'Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story', de Kathy Garver; 'Into The Uncut Grass', de Trevor Noah; 'Lovely One: A Memoir Ketanji', de Brown Jackson, y 'You Know It’s True: The Real Story Of Milli Vanilli', de Fab Morvan.

Su nominación sigue los pasos del artista musical lama tashi, quien con su candidatura en 2006 por 'Tibetan Master Chants', se convirtió en el primer monje tibetano en recibir una nominación en los premios más prestigiosos de la música.

A sus 90 años, el dalái lama sigue viviendo en la ciudad de Dharamshala, en el norte de la India, tras más de 65 años en el exilio por el control del Tíbet, por parte de China.

El líder de la escuela Gelug del budismo tibetano ganó el Premio Nobel de la Paz en 1989 y fue proclamado encarnación del decimotercer lama fallecido a los cinco años.