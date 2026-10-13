Rechazan soborno de 80 mil lempiras y aseguran mariscos

Autoridades decomisaron langosta y caracol protegido en Cayo Savanna tras interceptar a la embarcación langostera 'MR Dotly'

Elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Fuerza Naval de Honduras, llevaron a cabo un importante operativo de protección de la vida marítima que derivó en la interceptación de la embarcación langostera “MR Dotly” a dos millas náuticas al norte de Cayo Savanna, en el departamento de Gracias a Dios. La acción se originó tras detectarse que la tripulación incurría en el delito de pesca de caracol durante el periodo de veda establecido.

Durante el desarrollo del procedimiento de inspección, los tripulantes a bordo intentaron sobornar a las autoridades ofreciendo la cantidad de 80,000.00 lempiras con el objetivo de evadir la acción legal correspondiente. Sin embargo, dicho intento fue rechazado de manera inmediata por el personal militar, reafirmando con ello su firme compromiso con la legalidad, la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Recursos naturales asegurados

Como resultado de la operación táctica en altamar, las autoridades procedieron al decomiso de una considerable cantidad de producto pesquero protegido: un total de 1,200 libras de langosta y 1,000 libras de caracol. También las autoridades retuvieron al propietario de la embarcación, al capitán, a cinco tripulantes y a 35 buzos que formaban parte de la expedición.

Tras el aseguramiento, tanto la embarcación langostera “MR Dotly” como las personas requeridas y el producto decomisado fueron trasladados de manera segura hacia la Base Naval de Caratasca, sitio en el cual quedaron a disposición de las autoridades competentes para dar inicio a las investigaciones y procesos legales correspondientes en defensa de los recursos naturales del país.