'Recé por la paz en el mundo': Melania Trump en funeral del papa

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, dijo este domingo que rezó por la paz en el mundo ayer durante el funeral del papa Francisco en la Plaza de San Pedro del Vaticano.

Melania, además, agradeció las felicitaciones que recibió ayer por su cumpleaños. El sábado la primera dama cumplió 55 años.

Junto a su mensaje, Melania compartió una foto en la que sale con los ojos cerrados, rezando, durante el funeral del papa argentino.

Thank you all for the heartfelt birthday wishes.



I had the honor of attending Pope Francis' funeral, on this day, where I prayed for the healing of those who are suffering and for peace in the world. pic.twitter.com/wOiSsxQI1t