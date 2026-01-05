Reanudan vuelos en Venezuela tras fin de restricción aérea de EUA

Autoridades informaron aerolíneas podrán ajustar itinerarios tras levantarse la medida; recomiendan a pasajeros confirmar horarios directamente con su compañía

Las restricciones al espacio aéreo de Venezuela y el Caribe impuestas por autoridades de EUA llegarán a su fin a la medianoche de este día, lo que permitirá la reanudación gradual de vuelos comerciales en la región. Así lo informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, al detallar que las aerolíneas ya fueron notificadas para actualizar sus itinerarios conforme se levanten las limitaciones operativas.

De acuerdo con la información oficial, las restricciones expirarán a las 23:00 horas del Centro (CT) momento a partir del cual los vuelos podrán reiniciar operaciones. Las autoridades insistieron en que los pasajeros verifiquen directamente con sus aerolíneas el estatus de sus viajes, debido a posibles ajustes logísticos derivados del cierre temporal.

¿Por qué se restringió el espacio aéreo en Venezuela y el Caribe?

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que la medida fue aplicada de manera preventiva para garantizar la seguridad del público viajero. Las restricciones se implementaron en coordinación con el Departamento de Guerra, como parte de una evaluación de riesgos en la zona del Caribe y territorio venezolano.

Las autoridades aeronáuticas señalaron que este tipo de cierres pueden activarse o levantarse conforme evoluciona el contexto regional. En este caso, tras una revisión de las condiciones, se determinó que el espacio aéreo puede volver a operar con normalidad, bajo monitoreo constante.

Embajada de México en Venezuela emite recomendaciones a viajeros

Ante la reanudación de vuelos, la Embajada de México en Venezuela exhortó a los turistas y connacionales a contactar a sus aerolíneas para confirmar horarios, cambios de ruta y opciones de viaje disponibles. La representación diplomática subrayó que algunos vuelos podrían presentar retrasos o reprogramaciones.

Asimismo, recomendó a los pasajeros mantenerse atentos a los avisos oficiales y conservar comunicación directa con las compañías aéreas, especialmente quienes tenían itinerarios afectados por las restricciones temporales.

⚠️INFORMACIÓN IMPORTANTE⚠️



Ante la información actualizada sobre el espacio aéreo venezolano, se recomienda a la comunidad mexicana entrar en contacto con su aerolínea para verificar el estatus de sus vuelos y opciones de viaje. — Embamex Venezuela (@EmbamexVen) January 4, 2026

Reanudación de vuelos y ajustes de aerolíneas

Las aerolíneas que operan rutas hacia el Caribe y Venezuela deberán realizar actualizaciones rápidas en sus sistemas para normalizar operaciones. Expertos del sector aéreo prevén un proceso escalonado, en el que algunos vuelos se reactiven de inmediato y otros se ajusten en las siguientes horas.

Autoridades reiteraron que cualquier pasajero con afectaciones debe consultar directamente con su aerolínea para conocer políticas de cambio, reembolso o reprogramación, según corresponda a cada caso.

Sesión informativa clasificada del gobierno de EUA sobre Venezuela

En paralelo a la reapertura del espacio aéreo, altos funcionarios de la administración de Donald Trump realizarán una sesión informativa clasificada para legisladores de ambos partidos, enfocada en la situación actual en Venezuela.

El encuentro, programado para las 5:30 p.m., contará con la participación del secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; y el director de Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, junto con otros integrantes del gabinete de seguridad.

La reunión estará dirigida a los miembros del Grupo de los Ocho y a legisladores de los comités de Relaciones Exteriores y Servicios Armados, con el objetivo de revisar escenarios de seguridad regional y sus posibles implicaciones.