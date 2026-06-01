Reanudan visitas en centro migratorio de Newark

El Gobierno de EUA y Nueva Jersey acordaron restablecer las visitas familiares en Delaney Hall tras días de protestas por las condiciones de los detenidos

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y el gobierno del estado de Nueva Jersey alcanzaron un acuerdo para reanudar las visitas familiares en el centro de detención para inmigrantes Delaney Hall, ubicado en la ciudad de Newark.

La medida se produce después de varios días de protestas y denuncias relacionadas con las condiciones en las que permanecen las personas retenidas en la instalación.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, informó que las visitas limitadas quedaron restablecidas desde este domingo, mientras que el esquema regular de acceso para familiares volverá a operar de manera normal a partir del lunes.

Según explicó la mandataria estatal, las autoridades coordinarán acciones para garantizar que los familiares puedan ingresar de manera segura al centro de detención.

Las fuerzas del orden brindarán apoyo en los accesos al inmueble para facilitar el traslado de los visitantes y evitar incidentes en medio de las manifestaciones que continúan desarrollándose en la zona.

Sherrill destacó que el acuerdo representa una respuesta a las exigencias realizadas por el estado para garantizar el contacto entre los detenidos y sus familiares.

Persisten denuncias sobre condiciones de detención

El centro Delaney Hall ha sido escenario de una creciente controversia desde que un grupo de migrantes inició una huelga de hambre para denunciar presuntas condiciones inadecuadas dentro de las instalaciones.

De acuerdo con reportes oficiales, el recinto alberga a cerca de 300 personas detenidas por cuestiones migratorias.

La gobernadora reiteró sus demandas al Gobierno federal para que garantice atención médica adecuada, acceso a medicamentos y procesos transparentes para la revisión de los casos migratorios.

También solicitó que se investiguen denuncias sobre presiones para que algunos detenidos firmen documentos de deportación y pidió mayor claridad sobre las personas retenidas en el lugar.

Protestas enfrentan a manifestantes y autoridades

Las movilizaciones realizadas durante el fin de semana reunieron a grupos críticos de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, así como a simpatizantes de las acciones emprendidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La presencia simultánea de ambos sectores generó momentos de tensión en las inmediaciones del centro de detención, donde también participaron elementos de seguridad encargados de resguardar la zona.

Ante este escenario, Sherrill hizo un llamado a mantener las protestas de forma pacífica para evitar una escalada del conflicto y reducir la incertidumbre entre las comunidades afectadas.

Newark impone toque de queda

Como parte de las medidas para contener posibles altercados, el alcalde de Newark, Ras Baraka, decretó un toque de queda temporal en los alrededores del centro migratorio.

La restricción permanecerá vigente entre las 21:00 y las 06:00 horas, periodo durante el cual únicamente podrán circular vehículos autorizados en las inmediaciones de la instalación.

Las autoridades locales esperan que la reapertura de las visitas contribuya a disminuir la tensión y facilite el diálogo en torno a la situación de los migrantes detenidos.