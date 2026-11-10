Reanudan clases 2,669 alumnos en la isla Santa Cruz tras lluvias

Las autoridades educativas informaron que el 39% restante de los 4,372 estudiantes continuará su aprendizaje con fichas pedagógicas.

Unos 2,669 estudiantes de la isla Santa Cruz, la más poblada del archipiélago ecuatoriano de Galápagos, que representan el 61% del alumnado de ese municipio, volverán a las aulas tras las inundaciones y daños provocados por las fuertes lluvias derivadas del fenómeno El Niño.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, informó a través de su cuenta en la red social X que el 61% de los 4,372 estudiantes del municipio ya cuentan con condiciones adecuadas y de movilidad segura para el retorno a clases presenciales, mientras que el 39% restante (1,703 alumnos) continuará su formación mediante fichas pedagógicas físicas o digitales.

Asimismo, la funcionaria detalló que tres unidades educativas permanecen bajo evaluación técnica antes de definir su rehabilitación y reapertura presencial.

Emergencia cantonal e impacto del fenómeno El Niño en Ecuador

Las clases presenciales en Santa Cruz permanecían suspendidas desde el pasado 2 de noviembre debido al temporal. Según el último informe de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), las precipitaciones registradas desde finales de octubre han dejado un saldo de una persona fallecida y 2,334 damnificadas en el archipiélago, cuya isla principal fue declarada en estado de emergencia el 31 de octubre, movilizando hasta la fecha 30 toneladas de ayuda humanitaria.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), se prevé la continuidad de las lluvias tanto en el archipiélago de Galápagos como en la costa continental ecuatoriana.

A nivel nacional, desde la emisión de la alerta roja el pasado 28 de agosto por el evento climático, la SNGR contabiliza 12 personas fallecidas y 14,581 damnificadas en todo Ecuador, siendo las provincias de Esmeraldas y Guayas (incluida la ciudad de Guayaquil) las más afectadas por los desbordamientos e inundaciones.