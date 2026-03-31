Reanuda Estados Unidos operaciones de su Embajada en Venezuela

La reactivación se da tras un acuerdo entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno de la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez

Estados Unidos reactivó oficialmente este lunes las funciones de su Embajada en Caracas, tras concretarse la normalización de relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2019.

El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado, que destacó el inicio de una nueva etapa en la presencia diplomática estadounidense en territorio venezolano.

Anuncian nueva etapa diplomática

“Hoy retomamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela”, indicó la dependencia en un comunicado.

La reapertura ocurre luego del acercamiento entre la Administración de Donald Trump y el Gobierno encabezado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quienes acordaron restablecer los vínculos bilaterales.

Trabajos para reactivar servicios

La diplomática Laura Dogu arribó a Caracas en enero como encargada de negocios, con la tarea de encabezar el proceso de reapertura de la sede.

Actualmente, el equipo a su cargo trabaja en la rehabilitación del inmueble, con el objetivo de permitir el regreso del personal diplomático y avanzar hacia la reanudación de los servicios consulares, aunque sin una fecha definida.

Intercambio diplomático entre ambos países

El anuncio se da días después de la visita a Washington de una delegación venezolana liderada por Félix Plasencia, quien sostuvo reuniones con funcionarios estadounidenses y recibió el control de la Embajada de Venezuela en ese país, resguardada desde 2023.

Contexto del restablecimiento

El acercamiento entre ambas naciones se ha intensificado desde inicios de año, tras una serie de cambios políticos en Venezuela que derivaron en la reanudación formal de relaciones diplomáticas a principios de marzo.

Estados Unidos había roto relaciones con Venezuela en 2019, cuando durante el primer mandato de Trump reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado, lo que derivó en el cierre de las sedes diplomáticas y el traslado de operaciones a una oficina provisional en Colombia.