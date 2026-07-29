Reanuda American Airlines vuelos tras falla informática

La interrupción impactó a todos los aeropuertos donde opera la compañía y dejó más de 1,200 vuelos con demoras antes de que el servicio fuera restablecido

American Airlines suspendió temporalmente todos sus vuelos la noche de este martes debido a una falla informática que afectó la conectividad de sus sistemas y provocó retrasos en aeropuertos de Estados Unidos.

Horas después, la aerolínea informó que el problema fue solucionado y las operaciones comenzaron a normalizarse.

La interrupción impactó a todos los aeropuertos donde opera la compañía y dejó más de 1,200 vuelos con demoras antes de que el servicio fuera restablecido.

La empresa explicó que la suspensión de operaciones se realizó de manera preventiva mientras sus equipos técnicos trabajaban para corregir la falla que afectó diversos sistemas internos.

A través de su cuenta oficial en X, la aerolínea informó que el problema técnico fue resuelto y que los vuelos comenzaron a despegar nuevamente.

"Un problema técnico afectó brevemente la conectividad de algunos de nuestros sistemas. Los sistemas ya están funcionando de nuevo y los vuelos están saliendo de nuevo", indicó la compañía.

Falla afectó operaciones en todo EUA

El Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo notificó que la interrupción impactó las operaciones de American Airlines en todos los aeropuertos donde presta servicio.

Una vez solucionada la falla informática, la restricción operativa fue levantada y la aerolínea comenzó el proceso para regularizar su itinerario.

Usuarios reportaron problemas en la aplicación y abordajes

De acuerdo con el sitio especializado Downdetector, alrededor de las 18:30 horas (tiempo del este) se registraron más de 1,500 reportes relacionados con fallas en los servicios de American Airlines.

La mayoría de los usuarios reportó dificultades para utilizar la aplicación móvil de la empresa, mientras otros señalaron inconvenientes durante el proceso de documentación y abordaje.

Incluso, una persona que se identificó como empleada de la aerolínea aseguró en redes sociales que "todo el sistema está caído", anticipando retrasos en distintas operaciones.