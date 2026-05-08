Reafirman EUA y Vaticano alianza por la paz mundial

Después del encuentro con el papa, Marco Rubio también sostuvo una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

El secretario de Estado de EUA, Marco Rubio, sostuvo este jueves una reunión privada con el papa León XIV en el Vaticano, encuentro que ocurrió en medio de la tensión diplomática generada por las recientes críticas de Donald Trump hacia el pontífice por su postura sobre la guerra en Irán.

La reunión entre ambos líderes sirvió para reforzar la relación bilateral entre Washington y la Santa Sede, además de abordar temas relacionados con la paz internacional, la dignidad humana y la cooperación en distintos conflictos globales.

Marco Rubio se reúne con el papa León XIV

Tras el encuentro, Rubio compartió un mensaje en redes sociales donde aseguró que la conversación permitió reafirmar compromisos comunes entre EUA y el Vaticano.

“Me reuní con @pontifex para subrayar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana”, escribió el funcionario estadounidense.

La visita también representó uno de los encuentros diplomáticos más relevantes entre el Vaticano y la administración estadounidense en los últimos meses, especialmente después de los señalamientos públicos realizados por Trump contra el pontífice.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, señaló que la reunión refleja “la fuerte relación entre Estados Unidos y la Santa Sede” y destacó que ambas partes mantienen interés común en temas internacionales prioritarios para Occidente.

Las críticas de Trump tensaron la relación con el Vaticano

En semanas recientes, la relación entre el Vaticano y el entorno político de Trump se volvió más complicada debido a las declaraciones del mandatario estadounidense contra León XIV.

El papa criticó públicamente la amenaza de destruir “toda una civilización” durante el conflicto relacionado con Irán y calificó como “inaceptable” cualquier escalada militar que ponga en riesgo a la población civil.

Tras esas declaraciones, Trump acusó al pontífice de considerar aceptable que Irán pudiera desarrollar armas nucleares, comentario que aumentó la tensión política entre ambos.

Por su parte, León XIV respondió recientemente que “la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz”, además de pedir que cualquier crítica hacia él se realice “con la verdad”.

Rubio y el Vaticano dialogaron sobre Medio Oriente

Después del encuentro con el papa, Rubio también sostuvo una reunión con el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien abordó distintos temas internacionales.

Según el Departamento de Estado, ambas partes discutieron iniciativas humanitarias en el hemisferio occidental y los esfuerzos diplomáticos relacionados con una paz duradera en Oriente Medio.

Además, dialogaron sobre cooperación bilateral y la promoción de la libertad religiosa, uno de los temas que Washington mantiene como prioridad dentro de su relación con la Santa Sede.

Cuba también apareció en la agenda diplomática

Antes de iniciar su viaje al Vaticano, Rubio explicó que uno de los temas que esperaba abordar con el papa era la distribución de ayuda humanitaria en Cuba, debido al papel histórico que el Vaticano ha mantenido como mediador entre Washington y La Habana.

La visita del secretario estadounidense continuará este viernes en Italia, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra Giorgia Meloni, quien también defendió públicamente al papa tras las críticas emitidas por Trump.

El encuentro entre Rubio y León XIV ocurre en un contexto internacional marcado por tensiones diplomáticas y conflictos armados, donde el Vaticano mantiene una postura enfocada en negociaciones de paz y asistencia humanitaria.