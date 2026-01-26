Rayo cae en mitin pro Bolsonaro y deja 72 heridos en Brasilia

Un rayo impactó una manifestación a favor de Jair Bolsonaro en Brasilia, dejando 72 personas atendidas por emergencia; ocho permanecen en condición inestable

Un rayo cayó este domingo 25 de enero de 2026 en las inmediaciones de la Plaza do Cruzeiro, en Brasilia, donde se desarrollaba una manifestación en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, dejando un saldo de 72 personas atendidas por los servicios de emergencia, informaron autoridades y medios locales.

El incidente ocurrió en medio de una tormenta eléctrica que afectó al Distrito Federal, mientras cientos de simpatizantes participaban en la concentración.

Decenas de personas atendidas por emergencia

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 42 personas resultaron con lesiones leves, se encontraban conscientes, orientadas y en condición estable.

Otras 30 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellos el Hospital de Base y el Hospital Regional del Ala Norte.

Las autoridades precisaron que ocho de los hospitalizados fueron reportados en condición inestable, principalmente por quemaduras o efectos directos de la descarga eléctrica.

Respuesta inmediata de cuerpos de auxilio

Para atender la emergencia, los bomberos desplegaron 25 vehículos, incluyendo 10 unidades de rescate, además de ambulancias y personal médico que brindó atención inmediata en el lugar.

Testigos relataron que se observó un fuerte destello seguido de un estruendo, tras lo cual varias personas se desplomaron al suelo, algunas con signos de desorientación y efectos de la descarga.

Contexto de la movilización

La manifestación formaba parte de una movilización que inició días antes en el municipio de Paracatu, recorriendo aproximadamente 240 kilómetros por la carretera BR-040, con la Plaza do Cruzeiro como punto final.

Según los organizadores, el acto tenía como objetivo protestar contra decisiones del Supremo Tribunal Federal relacionadas con los procesos judiciales derivados de los hechos del 8 de enero de 2023.

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas impidieron que la concentración concluyera conforme a lo planeado. Tras el impacto del rayo, la prioridad se centró en la atención médica de los afectados y en evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Las autoridades continúan monitoreando el estado de salud de los lesionados y reiteraron el llamado a evitar concentraciones masivas durante condiciones meteorológicas adversas.