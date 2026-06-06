Raúl Castro reaparece en acto público en medio de acusación

El Gobierno cubano ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una maniobra política para justificar una escalada contra la isla

El expresidente cubano Raúl Castro reapareció este viernes en La Habana durante un acto oficial por su cumpleaños número 95, en su primera aparición pública desde que fiscales federales de Estados Unidos presentaron cargos penales en su contra por el derribo de dos avionetas de exiliados ocurrido en 1996.

Castro, quien gobernó Cuba entre 2008 y 2018 y se encuentra retirado de sus cargos formales, asistió a la ceremonia acompañado por el presidente Miguel Díaz-Canel, altos representantes del Partido Comunista, funcionarios del Gobierno y familiares.

El acto también conmemoró el 65 aniversario del Ministerio del Interior, institución clave dentro del aparato de seguridad cubano.

Díaz-Canel defiende a Castro en medio de tensión con EUA

Durante la ceremonia, Díaz-Canel elogió la trayectoria de Raúl Castro como jefe militar y dirigente político, además de subrayar el peso simbólico que mantiene dentro del sistema cubano.

"Raúl es Cuba y a Cuba no se toca", expresó el mandatario cubano, en referencia a la reciente imputación presentada en Estados Unidos.

El presidente cubano afirmó que la isla mantiene su disposición a buscar un clima de entendimiento con Washington, siempre bajo el principio del respeto mutuo.

Sin embargo, también advirtió que Cuba responderá en legítima defensa ante cualquier agresión y sostuvo que, en caso de un intento de intervención, habría una respuesta firme.

La ceremonia tuvo lugar en el teatro Carlos Marx, en La Habana, donde se reunieron dirigentes del Gobierno cubano y representantes de distintas instituciones estatales.

Durante el evento, el ministro del Interior, Lázaro Álvarez, leyó un mensaje atribuido a Raúl Castro, en el que el exmandatario llamó a continuar trabajando con orden, control y responsabilidad en el actual contexto político.

"En el momento histórico actual corresponde seguir trabajando con orden, control y responsabilidad", señaló el mensaje.

Primera aparición tras acusación penal en EUA

La presencia de Castro llamó la atención porque no había participado en los actos de repudio convocados durante más de una semana en Cuba para rechazar la imputación formulada en su contra.

Desde que fue acusado formalmente el 20 de mayo, el Gobierno cubano ha rechazado los señalamientos y los ha calificado como una maniobra política para justificar una escalada contra la isla.

La acusación estadounidense está relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, hecho en el que murieron cuatro personas.

Reaparición ocurre en medio de presión diplomática

La salida pública de Raúl Castro ocurre en un momento de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos, marcado por nuevas sanciones, acusaciones judiciales y un endurecimiento del discurso bilateral.

Aunque se retiró de la dirección formal del Partido Comunista en 2021, Castro continúa siendo presentado por el discurso oficial como una figura de referencia dentro de la revolución cubana.

Su participación en el acto por el aniversario del Ministerio del Interior y por su cumpleaños número 95 fue interpretada como una muestra de respaldo institucional en medio de la presión judicial y política que enfrenta desde Estados Unidos.