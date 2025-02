Raro avistamiento de un pez 'diablo negro' sobre la superficie

Un equipo de biólogos marinos de la ONG Condrik Tenerife ha documentado un avistamiento extremadamente raro de un rape negro de aguas profundas ( Melanocetus johnsonii ) a luz del día cerca de la superficie, a solo dos kilómetros de la costa de Tenerife.

El avistamiento, que tuvo lugar el 26 de enero cerca de Playa San Juan, en la costa oeste de la isla, podría ser el primer caso registrado de un rape diablo negro adulto vivo observado tan cerca de la superficie.

El depredador, que suele encontrarse a profundidades de entre 200 y 2,000 metros, fue avistado por la bióloga marina Laia Valor durante una expedición de investigación sobre tiburones pelágicos.

"Lo vimos cuando ya volvíamos a puerto. Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada, me pareció extraño. Tras verlo, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", detalla Valor, que ha apuntado que los motivos por los que el ejemplar estaba tan cerca de la superficie pueden ser "miles".

Hasta el momento, sólo se habían registrado larvas o ejemplares adultos muertos de esta especie cerca de la superficie. El avistamiento se considera altamente excepcional, aunque las razones exactas de la presencia del pez en aguas poco profundas aún no están claras.

Tras la muerte del pez, el equipo de investigación lo transportó cuidadosamente en un recipiente lleno de agua al Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) en Santa Cruz de Tenerife para su posterior estudio.

El rape diablo negro, un temido depredador de las profundidades, utiliza su señuelo bioluminiscente, lleno de bacterias simbióticas, para atraer presas en las oscuras profundidades del océano

