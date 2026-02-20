¿Qué personajes de la realeza han sido arrestados o enjuiciados?

La realeza no siempre ha estado completamente al margen de la justicia. El reciente caso del expríncipe Andrés es un ejemplo de la época actual

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor abre un nuevo capítulo en la historia de la monarquía británica. De confirmarse un proceso penal formal en su contra, el caso podría convertirse en el primer arresto penal moderno de un integrante activo de la familia real del Reino Unido bajo un sistema judicial ordinario.

Aunque el escenario actual responde a un modelo de monarquía constitucional, la historia demuestra que los conflictos entre poder y justicia han acompañado a distintas casas reales a lo largo de los siglos.

Monarcas arrestados en Europa: antecedentes históricos

Uno de los casos más emblemáticos es el de Carlos I de Inglaterra, antepasado lejano de Andrés, capturado en 1647 durante la Guerra Civil inglesa. Tras permanecer bajo custodia, fue sometido a juicio por traición y ejecutado en 1649. Su proceso marcó un precedente al juzgar a un monarca por su propio Parlamento.

En Francia, la Revolución Francesa derivó en la detención de María Antonieta, reina consorte, quien fue encarcelada, juzgada y ejecutada en 1793. Su esposo, Luis XVI de Francia, fue arrestado tras intentar abandonar el país y posteriormente condenado a muerte por la Convención Nacional.

En Rusia, el caso de Iván VI también forma parte de los episodios más conocidos. Proclamado zar siendo un bebé, fue depuesto tras un golpe de Estado y pasó la mayor parte de su vida en confinamiento hasta su muerte en 1764.

Procesos judiciales contra miembros de casas reales en la era contemporánea

En tiempos recientes, los arrestos y encarcelamientos vinculados a la realeza han estado asociados principalmente a delitos individuales y no a conflictos bélicos o revoluciones.

Un caso relevante fue el de Iñaki Urdangarin, yerno del rey emérito de España, condenado por corrupción en el caso Nóos. Cumplió condena en prisión, en un proceso que colocó a la monarquía española bajo escrutinio público.

En el mismo expediente fue procesada la Princesa Cristina de Borbón, quien resultó absuelta. El procedimiento representó un hecho inédito al sentar en el banquillo a un miembro directo de la familia real española.

¿Por qué el caso de Andrew podría marcar un precedente?

A diferencia de los episodios del siglo XVII o XVIII, cuando los arrestos estaban vinculados a transformaciones políticas profundas, el escenario actual se desarrolla dentro de un marco institucional consolidado. El sistema judicial del Reino Unido opera bajo principios de independencia y separación de poderes.

Si el proceso contra Andrés Mountbatten-Windsor avanza formalmente en tribunales, se consolidaría como un caso inédito en la etapa moderna de la corona británica. Esto podría reconfigurar la percepción pública sobre la inmunidad y responsabilidad penal de los integrantes de las casas reales en el siglo XXI.