La última edición del Henley Passport Index 2024 ha situado a Singapur en la cima de los pasaportes más poderosos del mundo, abriendo las puertas a 195 destinos sin la necesidad de visa previa.

Este reconocimiento destaca el compromiso de Singapur con las relaciones diplomáticas y la cooperación internacional, consolidando su posición como líder en la movilidad global.

Cabe señalar que el Índice de Pasaportes Henley 2024, reconocido como la fuente líder en movilidad internacional, evalúa los destinos disponibles para viajeros sin requerir visas.

Esta clasificación es esencial para determinar la libertad de viaje y la accesibilidad de los ciudadanos a nivel global.

Mientras que Francia, Alemania, Italia, Japón y España se destacan en el segundo puesto del índice, con acceso a 192 destinos sin requerir visa.

Dichas naciones europeas y asiáticas han mantenido niveles excepcionales de movilidad sin visado gracias a sus sólidas políticas exteriores y alianzas internacionales.

Henley passport index 2024, Ireland has visa free access to 191 countries and territories out of 227 worldwide, joint seventh most powerful passport in the world pic.twitter.com/AbQ1dS9sxF