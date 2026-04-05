¿Qué implica que la misión Artemis II vaya a la mitad del camino?

La nave Orion entra en una nueva fase con pruebas de trajes y ajustes finales antes del sobrevuelo lunar, mientras la gravedad de la Luna comienza a influir.

La misión Artemis II de la NASA ya superó la mitad de su trayecto hacia la Luna, un punto clave que marca el inicio de maniobras más precisas y preparativos para el sobrevuelo lunar. Este momento no solo representa un avance físico en la ruta, sino también una fase crítica en la que la tripulación ajusta detalles técnicos y operativos antes de acercarse al satélite natural.

Al alcanzar esta etapa, la nave Orion comienza a entrar en una dinámica donde la gravedad lunar empieza a influir cada vez más en su trayectoria, mientras los astronautas afinan procedimientos que serán determinantes en los siguientes días de la misión.

¿Qué significa estar a la mitad del camino hacia la Luna?

Superar la mitad del recorrido implica que la misión entra en una fase de transición entre la influencia gravitacional de la Tierra y la de la Luna. Este cambio se concreta en el llamado “esfera de influencia lunar”, que se alcanza en el día 5 de vuelo, cuando la atracción del satélite se vuelve dominante.

Este punto no es solo simbólico. También define el momento en que las maniobras de navegación deben ser más precisas, ya que cualquier ajuste impacta directamente en la trayectoria del sobrevuelo lunar programado para el día 6.

Ajustes de trayectoria y preparación de la tripulación

En el día 4 de vuelo, es decir, hoy, los astronautas realizan una segunda maniobra de corrección de trayectoria para afinar el camino hacia la Luna. Además, dedican tiempo a estudiar los objetivos geográficos que deberán fotografiar durante el sobrevuelo, los cuales pueden variar dependiendo del momento exacto del lanzamiento.

La tripulación también cuenta con un espacio programado para capturar imágenes de cuerpos celestes desde las ventanas de la nave, como parte de las actividades científicas y de documentación de la misión.

Pruebas clave antes del sobrevuelo lunar

El día 5 marca una jornada centrada en pruebas técnicas. Los astronautas evaluarán los trajes espaciales conocidos como Orion Crew Survival System, diseñados para protegerlos durante el lanzamiento y el reingreso, pero también capaces de mantenerlos con vida hasta por seis días en caso de despresurización.

Entre las pruebas, se incluye la capacidad de colocarse los trajes rápidamente, presurizarlos, instalar sus asientos, así como comer y beber mediante los sistemas integrados en los cascos. Estas evaluaciones son fundamentales, ya que es la primera vez que estos trajes se utilizan en el espacio.

El paso previo al sobrevuelo de la cara oculta

Durante la tarde del día 5, la misión ejecutará la última corrección de trayectoria antes del sobrevuelo lunar. Esta maniobra será decisiva para garantizar que Orion pase por la ruta planeada alrededor de la cara oculta de la Luna.

Una vez completado este proceso, la tripulación estará lista para el momento más esperado: capturar imágenes del satélite y su superficie, que serán compartidas tanto con la comunidad científica como con el público.

Tras este punto, la misión iniciará su regreso a la Tierra, con un amerizaje previsto en el Océano Pacífico, cerrando así una de las etapas más relevantes en el programa Artemis.