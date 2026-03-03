¿Qué ha pasado en el tercer día de la guerra contra Irán?

Uno de los hechos más relevantes de la jornada es la ampliación de las operaciones militares de Israel hacia territorio libanés.

Los ataques aéreos sobre Irán han alcanzado su tercer día consecutivo. La Media Luna Roja iraní informó este lunes de que la cifra de fallecidos asciende ya a 555 tras dos días y medio de ofensiva. Mientras tanto, uno de los hechos más relevantes de la jornada es la ampliación de las operaciones militares de Israel hacia territorio libanés.

Se incrementa el balance de víctimas

- En Teherán, la Media Luna Roja elevó a 555 el número de muertos en Irán como consecuencia de los bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel.

- En Beirut, al menos 31 personas murieron y 149 resultaron heridas durante la madrugada del lunes en una serie de ataques israelíes contra la periferia de la capital y el sur del Líbano. La ofensiva se produjo tras un lanzamiento de proyectiles por parte del grupo chií Hizbulá en el contexto del conflicto con su aliado iraní.

- En Israel, las autoridades no han notificado nuevas muertes, más allá de las 10 registradas entre el sábado y el domingo.

El conflicto se amplía al Líbano

- La milicia chií Hizbulá disparó varios proyectiles contra instalaciones militares situadas en el norte de Israel. Como respuesta, la aviación israelí ejecutó una intensa oleada de bombardeos sobre los suburbios del sur de Beirut, conocidos como el Dahye.

- Las Fuerzas Armadas israelíes movilizaron a cerca de 100,000 reservistas, que se suman a las tropas regulares para reforzar las fronteras con Siria y el Líbano, además de mantener el control en Gaza y Cisjordania.

- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, calificó al líder de Hizbulá, Naim Qassem, como "objetivo" y advirtió de que la organización libanesa "pagará un alto precio" por sus acciones.

Incidentes en Chipre y Kuwait

- Desde Jerusalén, el Ejército israelí afirmó haber atacado complejos subterráneos del régimen iraní en Teherán y subrayó que la ofensiva continuará el tiempo que sea necesario.

- La Guardia Revolucionaria iraní anunció una nueva oleada de ataques contra blancos gubernamentales y militares en distintos puntos de Israel.

- En Chipre, el presidente Nikos Jristodoulides confirmó que un dron Shahed de fabricación iraní impactó poco después de la medianoche en la base militar británica de Akrotiri, en el suroeste de la isla. El incidente provocó daños materiales menores.

- En paralelo, medios iraníes informaron del supuesto derribo de un caza F-15 estadounidense que habría caído en Kuwait. Las autoridades kuwaitíes señalaron que varias aeronaves de EUA se estrellaron, aunque sus tripulaciones sobrevivieron, sin confirmar que se tratara de un ataque.

Dudas sobre las instalaciones nucleares

- En Viena, el director general del OIEA, Rafael Grossi, indicó que hasta el momento no se han registrado ataques contra instalaciones nucleares iraníes ni aumentos anómalos de radiación en países vecinos. Sin embargo, el embajador iraní ante el organismo, Ali Reza Najafi, sostuvo que Israel y Estados Unidos volvieron a atacar la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz.

Impacto en petróleo, transporte y aviación

- El conflicto también repercute en los mercados energéticos. El crudo Brent, referencia en Europa, subió un 9.88 % hasta los 80.02 dólares, su nivel más alto desde finales de junio. El gas registró un alza del 26.87 %, situándose en 39.96 dólares.

- En el ámbito aéreo, el grupo Lufthansa canceló sus vuelos a Medio Oriente hasta el 8 de marzo, sumándose a numerosas aerolíneas que han aplicado restricciones similares y han dejado en tierra a cientos de pasajeros.