¿Qué es la 'enfermedad X' y por qué genera preocupación?

La 'enfermedad X' no es una patología real ni existe un riesgo inminente de que cause una nueva pandemia, ya que este término solo hace referencia a hipotéticos virus o bacterias todavía desconocidos que pueden causar una futura amenaza epidemiológica, a pesar de lo que afirman mensajes en redes sociales.

En los últimos días circulan numerosos mensajes en redes sociales que aseguran que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la aparición de una nueva enfermedad -'enfermedad X'- cuya mortalidad sería hasta 20 veces superior al Covid-19.

La difusión de estas publicaciones ha surgido a raíz de que el Foro de Davos -que celebra su asamblea anual entre el 15 y 19 de enero- anunciase una conferencia para este miércoles sobre esta supuesta 'enfermedad X' en la que participó, entre otros, el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

En este sentido, múltiples perfiles han interpretado que este panel es el anticipo para el lanzamiento de una nueva pandemia mundial por parte de las "élites globales".

‘Disease X’ is a placeholder for an unknown pathogen that could cause a global emergency.



History has taught us that we must anticipate new threats. Failing to prepare leaves the world prepared to fail.



At #WEF24 today, I spoke about @WHO initiatives that are supporting… pic.twitter.com/M4uF44WYNj