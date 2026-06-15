Putin, Zelensky y funcionarios felicitan a Trump por cumpleaños

Líderes internacionales y funcionarios enviaron felicitaciones a Donald Trump por su cumpleaños, en conversaciones donde también abordaron temas de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzó a recibir mensajes de felicitación por su cumpleaños de parte de mandatarios y funcionarios de distintos países, quienes aprovecharon las conversaciones para abordar temas de relevancia internacional.

Uno de los primeros líderes en comunicarse con el mandatario estadounidense fue el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien sostuvo una conversación telefónica de 55 minutos con Trump.

De acuerdo con Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, el diálogo se desarrolló en un ambiente amistoso y permitió abordar diversos asuntos internacionales.

Durante la llamada, Putin felicitó a Trump por su cumpleaños y destacó su capacidad para superar obstáculos y alcanzar sus objetivos.

Según Ushakov, el presidente estadounidense agradeció el gesto y señaló que el mandatario ruso fue el primer líder extranjero en llamarlo a la Casa Blanca para expresarle sus felicitaciones.

Además de los saludos, ambos mandatarios discutieron la situación relacionada con un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Trump expresó que las negociaciones se encuentran cerca de concluir y manifestó su esperanza de que los resultados puedan anunciarse próximamente.

La conversación también incluyó temas relacionados con la guerra en Ucrania. Trump reiteró la necesidad de poner fin a las hostilidades y manifestó su disposición para dialogar con socios europeos y con Kiev en futuros encuentros internacionales. Por su parte, Putin sostuvo que los ataques contra infraestructura civil en Rusia no modificarán la situación militar sobre el terreno.

Al término del intercambio, ambos líderes acordaron que los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner realizarán una próxima visita a Rusia.

Zelensky aborda la paz durante llamada con Trump

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, también se comunicó con Donald Trump para felicitarlo por su cumpleaños. A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario ucraniano informó que ambos sostuvieron una conversación en la que analizaron diversos temas, especialmente los relacionados con la paz.

Zelensky indicó que dialogaron sobre medidas que podrían contribuir a acercar una solución al conflicto y proteger vidas. Asimismo, informó a Trump sobre los acontecimientos más recientes en el campo de batalla y la evolución de la posición ucraniana.

Los dos dirigentes acordaron profundizar estos temas durante una reunión prevista en el marco de la cumbre del G7 que inicia este lunes en la ciudad francesa de Évian.

El presidente ucraniano también deseó éxito a Trump en sus esfuerzos por poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania y agradeció el apoyo que Estados Unidos ha brindado a su país.

De acuerdo con Dmitró Litvin, asesor de comunicación de Zelensky, la conversación se extendió durante poco más de media hora y abordó cuestiones relacionadas con la diplomacia, la guerra y los esfuerzos para alcanzar la paz.

Funcionarios se suman a las felicitaciones

Las felicitaciones al presidente estadounidense también llegaron desde el ámbito diplomático. El embajador Roland Johnson expresó sus buenos deseos a Trump y destacó que representa un honor trabajar bajo su liderazgo para fortalecer a Estados Unidos.

Happy birthday President Donald J Trump! It is truly an honor to work under your leadership to make America stronger, safer, and more prosperous. Alina and I wish you God’s blessings and protection! pic.twitter.com/qlfSmfAwXu — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 14, 2026

En su mensaje, Johnson deseó al mandatario bendiciones y protección, sumándose así a las muestras de reconocimiento enviadas por líderes y funcionarios con motivo de su cumpleaños.