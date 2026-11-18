Rusia y Nicaragua podrán solicitar la entrega de sospechosos y trasladar a personas condenadas para que cumplan sus penas en su país de origen

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó este martes una ley para ratificar los acuerdos suscritos con Nicaragua en materia de extradición y traslado de personas condenadas a prisión.

Con la aprobación de ambos países, las autoridades rusas y nicaragüenses podrán solicitar la entrega de personas sospechosas en el contexto de procedimientos judiciales, además de gestionar el traslado de quienes hayan recibido una sentencia para que cumplan su condena en su país de origen.

Managua aprobó los tratados en julio

Los acuerdos fueron firmados el pasado 5 de junio en San Petersburgo, durante una visita de Laureano Facundo Ortega Murillo, representante especial e hijo de los copresidentes de Nicaragua.

La Asamblea Nacional nicaragüense dio su aprobación a los tratados en julio, por lo que la ratificación de Putin completa el proceso necesario para que ambos gobiernos puedan aplicar los mecanismos de cooperación judicial establecidos.

Rusia y Nicaragua mantienen cooperación política

Rusia ha sido un socio histórico de Nicaragua. Durante el primer Gobierno sandinista, entre 1979 y 1990, Moscú suministró armamento de origen soviético a las Fuerzas Armadas nicaragüenses.

En años recientes, la relación bilateral también ha adquirido relevancia en el ámbito político. La cooperación con Managua ha representado para Rusia una vía para respaldar decisiones que han recibido cuestionamientos de países occidentales.

En julio de 2025, el Gobierno nicaragüense reconoció como parte de Rusia a las regiones ucranianas de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporiyia, territorios cuya anexión es reclamada por Moscú, aunque sus fuerzas no mantienen el control completo de esas zonas.

Además, las autoridades sandinistas suscribieron acuerdos de cooperación con las administraciones prorrusas establecidas en dichas regiones.

Delegaciones nicaragüenses participan en eventos rusos

La relación entre ambos gobiernos también se refleja en la participación habitual de representantes nicaragüenses de alto nivel en encuentros internacionales organizados por Rusia.

Entre estos eventos se encuentra el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, que reúne a delegaciones de distintos países.