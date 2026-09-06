Putin ordena pausar ataques a Kiev durante tres días

El Kremlin vinculó la decisión con la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes llevan una propuesta de Washington para buscar el fin de la guerra

El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó suspender durante tres días los ataques contra Kiev, en una medida que el Kremlin relacionó con la visita de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner a Rusia y Ucrania.

El Kremlin confirma la pausa

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, informó que la suspensión comenzó a la medianoche de este sábado y se mantendrá durante tres días, mientras los representantes de la Casa Blanca realizan contactos en Kiev.

“El presidente ruso, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Vladímir Putin, ordenó a partir de la medianoche de hoy y durante tres días no lanzar ataques contra Kiev”, declaró Peskov.

El portavoz agregó que Moscú también fue informado de la decisión del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de detener los ataques contra territorio ruso durante la presencia de los enviados estadounidenses en ambos países.

Witkoff y Kushner se reunirán con Putin

Peskov confirmó que Putin recibirá este sábado a Witkoff y Kushner, quienes no habían viajado a Moscú desde enero. El funcionario anticipó que el encuentro podría prolongarse, como ha ocurrido en reuniones anteriores.

Sin embargo, pidió evitar expectativas sobre un posible avance inmediato y recordó que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que sus enviados no llevan nuevas ideas para resolver el conflicto.

Trump señaló que Witkoff y Kushner viajaron con una propuesta para poner fin a la guerra. “Llevan consigo una propuesta para poner fin a la guerra”, afirmó el mandatario.

Zelensky también ofrece una pausa

El presidente ucraniano había señalado que Kiev está dispuesto a suspender sus ataques mientras duren las conversaciones de los representantes estadounidenses en Rusia y Ucrania.

“Nuestro objetivo es que la visita y las negociaciones con la parte estadounidense sean lo más constructivas y sustanciales posible”, declaró Zelensky en su mensaje nocturno.

La decisión ocurre después de que el mandatario ucraniano amenazara con hacer “imposibles” las comunicaciones aéreas dentro de Rusia y pidiera a gobiernos occidentales y aerolíneas extranjeras tomar medidas ante la escalada.

En las últimas semanas, Ucrania ha intensificado sus ataques contra instalaciones estratégicas en territorio ruso, mientras Moscú aumentó los bombardeos con misiles sobre Kiev y los puertos ucranianos del mar Negro.

La escalada se produce mientras las negociaciones de paz permanecen estancadas y Washington busca impulsar nuevamente los contactos entre las partes.

Putin ha rechazado hasta ahora un alto el fuego prolongado y una posible cumbre con Estados Unidos y Ucrania si el encuentro no tiene como objetivo alcanzar un acuerdo de paz definitivo.