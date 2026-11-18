Antes de reunirse con Trump, Putin tiene previsto un encuentro con Xi el miércoles 18 para revisar la cooperación económica y asuntos internacionales

Vladímir Putin llegó a Shenzhen, China, para participar en la cumbre de APEC y reunirse con Donald Trump y Xi Jinping en un encuentro trilateral que abrirá conversaciones sobre el control de los arsenales nucleares. La cita del jueves 19 de noviembre reunirá a los tres mandatarios por primera vez en este formato, aunque Washington ha descartado esperar acuerdos inmediatos.

El presidente ruso aterrizó durante la madrugada del miércoles 18, hora local, antes de las dos jornadas de actividades del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Será su primera participación presencial en una cumbre de líderes de este organismo desde 2017.

Una primera conversación sobre los arsenales nucleares

La reunión fue confirmada por el Kremlin y posteriormente por la Cancillería china. Pekín señaló que los presidentes intercambiarán opiniones sobre la paz mundial y la estabilidad estratégica, mientras que la Casa Blanca adelantó que Trump planteará la reducción del armamento nuclear.

El objetivo estadounidense es iniciar el diálogo, sin un acuerdo previsto para esta primera conversación. El encuentro ocurre después del vencimiento, en febrero, del tratado New START, que establecía límites a los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó que los principales puntos de la agenda ya están acordados, aunque habrá espacio para abordar otros asuntos. Los anfitriones determinarán qué partes del encuentro serán públicas y cuáles se desarrollarán a puerta cerrada.

La cita tendrá como telón de fondo la invasión rusa de Ucrania, iniciada en febrero de 2022, y el conflicto en Irán. No se ha publicado una agenda completa que precise el espacio que ocupará cada uno de esos temas en la conversación trilateral.

Putin y Xi revisarán su cooperación bilateral

Antes de reunirse con Trump, Putin tiene previsto un encuentro con Xi el miércoles 18 para revisar la cooperación económica y asuntos internacionales. La relación entre Moscú y Pekín incluye negociaciones sobre el suministro de gas ruso a China y una creciente coordinación estratégica.

También se prepara una posible reunión separada entre los presidentes ruso y estadounidense. Moscú ha señalado que Ucrania sería uno de sus ejes, pero el formato y los detalles seguían pendientes de definición. Trump expresó disposición a conversar a solas con Putin, sin confirmar una cita definitiva.

La participación en APEC ofrece al mandatario ruso un espacio de contacto con los líderes de 21 economías del Pacífico, mientras su país continúa bajo sanciones occidentales por la guerra en Ucrania.

La llegada a Shenzhen coloca así dos agendas en paralelo: la cooperación económica del foro y una conversación de seguridad entre tres potencias nucleares cuyos resultados todavía están por definirse.