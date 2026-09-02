Putin descarta congelar guerra y exige paz duradera con Ucrania

El presidente ruso rechazó una pausa temporal en Ucrania y afirmó que Moscú busca una solución definitiva que garantice una paz prolongada

Rusia no busca congelar el conflicto en Ucrania, sino alcanzar una solución que permita detener la guerra y establecer una paz de largo plazo, afirmó el presidente Vladímir Putin.

El mandatario ruso señaló que el país mantiene abierta la posibilidad de participar en negociaciones con quienes estén dispuestos a contribuir a una solución definitiva.

"No queremos congelarla, queremos detener la guerra y lograr una paz larga y absoluta en Ucrania y en Europa, y estamos preparados para un proceso de diálogo con quienes quieran llevar esto adelante", aseguró.

Putin explicó que su postura no contempla una pausa temporal en los combates, sino el establecimiento de condiciones para poner fin al conflicto.

Asimismo, se refirió a la propuesta de congelar el enfrentamiento a lo largo de la línea de contacto, una iniciativa que fue planteada públicamente en junio pasado por el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáyev, durante una reunión celebrada en Omsk.

Sin embargo, el presidente ruso precisó que esa propuesta no fue discutida de manera bilateral entre ambos mandatarios y que tampoco han vuelto a abordar el tema desde entonces.

¿Qué postura mantiene Rusia sobre el conflicto en Ucrania?

La posición expresada por Putin es que Moscú no busca una suspensión temporal de las hostilidades. El mandatario sostuvo que el objetivo es detener la guerra y alcanzar una paz que tenga una duración prolongada tanto en Ucrania como en Europa.

Durante sus declaraciones, Putin afirmó que Rusia está preparada para participar en un proceso de diálogo con quienes quieran impulsar una solución al conflicto. De esta manera, el Kremlin mantiene su disposición al diálogo, aunque establece como objetivo una resolución definitiva.

El mandatario también reiteró que el diálogo permanece abierto para quienes quieran contribuir al proceso de negociación y a la búsqueda de una solución para el conflicto en Ucrania.

¿Qué dijeron los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái?

En cuanto a las posiciones expresadas durante la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), celebrada en Biskek. Vladímir Putin afirmó que conoce las posturas de los líderes que participaron en el encuentro, quienes coinciden en la necesidad de que el conflicto termine rápidamente y consideran que la vía preferible para conseguirlo es una solución pacífica.

El mandatario ruso tamboén aseguró que dichas posiciones son conocidas y respetadas por Moscú, agregando que que nadie está imponiendo a Rusia una postura sobre la manera en que debe abordar el conflicto.

Por último, Putin describió como "sincera" la preocupación de los líderes de la OCS por la situación y afirmó que sus interlocutores buscan alternativas para resolverla.