Putin asegura a Trump que Rusia conquistará todo el Donbás

Vladímir Putin afirmó en una llamada con Donald Trump que Rusia tomará todo el Donbás, mientras Ucrania rechazó sus declaraciones

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, en la que reiteró que el Ejército ruso tomará el control de todo el Donbás, según informó el asesor presidencial Yuri Ushakov.

"Por más que el régimen de Kiev se aferre a los bastiones que le quedan, nuestro Ejército los tomará sin falta", declaró Ushakov al dar detalles de la llamada.

Durante una visita a un centro de mando de las tropas rusas involucradas en la denominada "operación especial militar", Putin advirtió que Rusia buscará ampliar la denominada zona de seguridad si Ucrania continúa atacando infraestructura civil rusa.

El mandatario sostuvo que, mientras más ataques reciba territorio ruso, mayor será la franja de seguridad que intentará establecer en las zonas fronterizas con Ucrania.

Además, afirmó que regiones como Járkov, Sumy y Dnipropetrovsk son "históricamente tierra rusa".

Rusia y Ucrania discrepan sobre los avances militares

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó a Putin que las tropas rusas avanzaron 636 kilómetros cuadrados durante junio y aseguró que la localidad de Kostiantynivka, en la región de Donetsk, fue tomada completamente.

Sin embargo, autoridades ucranianas rechazaron esa versión.

El portavoz del Estado Mayor de Ucrania, Andriy Kovalev, afirmó que las fuerzas ucranianas mantienen operaciones defensivas tanto dentro de la ciudad como en sus alrededores, aunque reconoció que la situación sigue siendo complicada.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, acusó a Putin de mentir sobre la situación en el frente y aseguró que Kostiantynivka continúa bajo control de Ucrania. Incluso invitó al mandatario ruso a reunirse en esa ciudad para demostrarlo.

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov respondió que, si Zelensky desea reunirse en territorio ruso, debe acudir a Moscú.