Pueblo de Italia vende casas a 1 euro tras elecciones en EUA

En la región montañosa de Cerdeña, Italia, el pueblo de Ollolai lanzó una iniciativa única para combatir la despoblación y revitalizar su comunidad, vender casas por solo 1 euro, lo que equivale a aproximadamente 20 pesos mexicanos.

Dicho proyecto, que comenzó en 2018, busca atraer nuevos residentes, ya sean jubilados, trabajadores remotos o emprendedores interesados en establecerse en la zona.

Cabe señalar que el programa no impone restricciones demográficas, abriendo la oportunidad a personas de todo el mundo, principalmente de Estados Unidos, tras las recientes elecciones presidenciales en ese país.

Ollolai ha identificado más de 100 casas deshabitadas, muchas de ellas ubicadas en el corazón de su centro histórico.

Italian village, Ollolai, is offering homes to Americans who want to move because of Trump's re-election. They're charging $1 only pic.twitter.com/lHC0Ncowne