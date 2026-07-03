Pubs ingleses podrán abrir de madrugada por el México-Inglaterra

El encuentro de este domingo empezará a la 01:00 horas de la madrugada del lunes en el Reino Unido, por ello tendrán permiso para abrir hasta las 05:00

El Gobierno británico anunció este jueves que los pubs en Inglaterra y Gales podrán permanecer abiertos durante la madrugada para permitir que los aficionados puedan reunirse para ver el partido de octavos de final del Mundial que enfrentará a la selección inglesa contra la de México.

El encuentro, programado para este domingo en Ciudad de México, empezará a la 01:00 horas de la madrugada del lunes en el Reino Unido, dada la diferencia horaria y se prevé que no acabe antes de las 03:00 locales. Por ello, los pubs tendrán permiso para abrir hasta las 05:00.

"Que los pubs permanezcan abiertos hasta el pitido final es una buena noticia para los aficionados y para los pubs y locales que unen a nuestras comunidades. Todo el país apoyará al equipo. ¡Vamos, Inglaterra!", dijo el primer ministro británico, Keir Starmer, en un comunicado difundido por Downing Street.

Inicialmente, el Gobierno británico había decidido no ampliar más las licencias de apertura ni el horario de venta de alcohol con motivo del Mundial, pero tras la presión de los diputados británicos, finalmente impulsará una legislación de urgencia a través del Parlamento para permitirlo.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, tiene la autoridad de ampliar el horario de establecimientos en ocasiones de "excepcional importancia internacional, nacional o local".

De esta manera, los pubs evitarán tener que solicitar de manera individual una licencia especial para poder abrir durante el encuentro.