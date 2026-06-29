Publica Perú imágenes satelitales a Venezuela tras terremotos

Algunas de ellas muestran comparativos del antes y después en localidades costeras que sufrieron daños tras los movimientos telúricos.

La Agencia Espacial del Perú (Conida) entregó a Venezuela imágenes captadas por el satélite PerúSAT-1 para apoyar la evaluación de daños y las labores de respuesta tras los terremotos que afectaron al Caribe venezolano, especialmente al estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por la emergencia.

La información satelital fue proporcionada a la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) con el objetivo de facilitar el análisis de las áreas afectadas y mejorar la coordinación de los trabajos de rescate y atención a la población damnificada.

Imágenes muestran el impacto de los sismos

Conida informó que puso a disposición de las autoridades venezolanas diversas imágenes obtenidas por el PerúSAT-1. Algunas de ellas muestran comparativos del antes y después en localidades costeras que sufrieron daños tras los movimientos telúricos.

La agencia peruana destacó que la tecnología espacial puede convertirse en una herramienta clave para la gestión de emergencias y reiteró que la cooperación internacional resulta fundamental en situaciones de desastre.

¿Qué es el satélite PerúSAT-1?

El PerúSAT-1 es un satélite de observación terrestre de resolución submétrica lanzado en septiembre de 2016. Opera a una altitud de 702.5 kilómetros y ha registrado alrededor de 500,000 imágenes desde su puesta en funcionamiento.

Además de apoyar la atención de desastres naturales, el sistema es utilizado para monitorear actividades ilícitas y supervisar proyectos de infraestructura en territorio peruano. Actualmente, las autoridades del país sudamericano trabajan en la planeación del futuro PerúSAT-2, que podría ser lanzado dentro de los próximos años.

Perú también envió ayuda humanitaria

La colaboración peruana incluyó el envío de más de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Caracas a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú. Asimismo, especialistas de la Unidad de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios fueron desplegados en las zonas afectadas.

Los rescatistas participan en operaciones en estructuras colapsadas en La Guaira y lograron intervenir en el rescate con vida de una mujer de 60 años atrapada entre los escombros de un edificio.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas reportan 1,450 fallecidos, 3,150 personas heridas y 12,721 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la región con apenas 39 segundos de diferencia.