Publica EUA lista con detenidos y sus países en protestas de LA

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicó este domingo un listado con 11 detenidos, de diversas nacionalidades, después de una semana de redadas migratorias masivas en Los Ángeles y que en los últimos dos días provocaron protestas y enfrentamientos entre manifestantes y autoridades por diversas ubicaciones del condado angelino.

Los individuos, que proceden de Vietnam, Filipinas, México, Ecuador, Perú y Honduras, fueron arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como inmigrantes indocumentados, según el DHS, que los acusa supuestamente de ser "asesinos, delincuentes sexuales y otros delincuentes violentos" sin aportar sus expedientes.

Los detenidos (todos hombres) tienen edades comprendidas entre los 26 y los 55 años, y, según el DHS, se les imputan cargos que van desde el narcotráfico, el asesinato, o la violación, hasta el robo de vehículos con violencia y disparar contra viviendas en supuestos delitos cometidos por todo el condado de Los Ángeles.

America’s brave ICE officers are removing the worst of the worst from LA’s streets, while LA’s leaders are working tirelessly against them.



🧵Here are just a few removed from the community yesterday.