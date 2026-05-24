Provoca ataque ucraniano incendio en terminal petrolera rusa

Las instalaciones energéticas y petroleras se han convertido en blancos frecuentes debido a su importancia para el financiamiento de la campaña militar de Moscú

Un nuevo ataque con drones atribuido a Ucrania provocó un incendio en una terminal petrolera ubicada en la ciudad rusa de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, informaron autoridades locales durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con funcionarios rusos, restos de un dron impactaron en instalaciones relacionadas con el sector energético, causando un incendio y dejando al menos dos personas heridas.

Reportan daños en instalación petrolera de Novorossiysk

Aunque las autoridades no identificaron oficialmente la terminal afectada, el medio ruso Astra reportó que el ataque alcanzó la terminal y depósito petrolero de Sheskharis, considerado uno de los puntos estratégicos de la red de oleoductos de Transneft, empresa estatal encargada del transporte de petróleo en Rusia.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron columnas de humo sobre la zona industrial, aunque los videos y fotografías no pudieron ser verificados de manera independiente.

Hasta el momento, Ucrania no ha emitido comentarios oficiales sobre el operativo ni sobre los presuntos daños ocasionados a la infraestructura petrolera rusa.

Ucrania incrementa ataques con drones

Desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, Ucrania ha fortalecido sus capacidades militares con drones y misiles de fabricación nacional para atacar objetivos estratégicos dentro del territorio ruso.

Las instalaciones energéticas y petroleras se han convertido en blancos frecuentes debido a su importancia para el financiamiento de la campaña militar de Moscú.

En las últimas semanas, los ataques contra refinerías, terminales y depósitos de combustible han sido reportados casi a diario en distintas regiones rusas.