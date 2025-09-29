Protestas por aumento de combustible deja un muerto en Ecuador

Ante el rechazo del retiro del subsidio, un hombre, identificado como comunero indígena, perdió la vida a causa de un impacto de arma de fuego en la capital

Enfrentamientos entre la fuerza pública y manifestantes dejaron una persona sin vida y 12 militares heridos en Quito, Ecuador.

Una Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos informó que la víctima fue identificada como un comunero que falleció a causa de un impacto de bala.

El jefe de prensa aseguró que un equipo acompaña a la familia tras el deceso de la víctima, la cual se registró en una comunidad de Cotacachi, a 66 kilómetros de la capital.

Por su parte, la Fiscalía aseguró que abrirá una carpeta de investigación con un equipo especializado sobre el uso ilegítimo de la fuerza con el fin de garantizar la objetividad del proceso.

En tanto, las Fuerzas Armadas informaron que una docena de militares resultaron heridos cuando custodiaban un convoy de alimentos, al ser emboscados por un grupo de infiltrados.

En estas protestas también se unieron diversos estudiantes de la Universidad Central, donde organizan las manifestaciones y consignas, tanto en los campus como en los alrededores.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador realizó la convocatoria de paro tras la muerte del comunero de 46 años, debido a que se dio en medio de la represión.

Estas protestas rechazan la eliminación de un subsidio estatal que incrementa el costo del diésel en sobremanera.