Protestas juveniles sacuden Francia por costo de vida y educación

Miles de jóvenes protestaron en Francia por el deterioro educativo y el encarecimiento de la vida; Alemania, Italia y España también registraron movilizaciones

Miles de personas, principalmente jóvenes, volvieron a tomar las calles de Francia este sábado para manifestarse contra el aumento del costo de vida y las deficiencias del sistema educativo, en lo que representa el tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones.

Ante el riesgo de nuevos disturbios, las autoridades desplegaron alrededor de 70 mil policías y elementos de la gendarmería en distintos puntos del país. En París, las concentraciones fueron trasladadas hacia las zonas periféricas, mientras que también se reportaron manifestaciones juveniles en Alemania e Italia.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, advirtió sobre un riesgo elevado de alteraciones del orden público, particularmente durante la noche de Halloween.

La preocupación se relaciona con los enfrentamientos y saqueos registrados durante las jornadas del 17 y 24 de octubre, pese a que la mayoría de las movilizaciones habían transcurrido de manera pacífica.

Estudiantes encabezan las movilizaciones en París

En Porte de Bagnolet, al este de París, varios miles de manifestantes comenzaron a reunirse durante la tarde del sábado.

Un grupo de estudiantes se colocó al frente de la movilización, tomados de las manos, mientras integrantes del servicio de seguridad de la Confederación General del Trabajo (CGT) vigilaban la concentración.

Las demandas fueron diversas y estuvieron representadas en pancartas de estudiantes de secundaria, activistas ambientales y ciudadanos inconformes con el encarecimiento de la vida.

La jornada también tuvo elementos relacionados con Halloween: entre los asistentes se observaron disfraces de personajes como Michael Jackson en su versión del video Thriller, piratas y Spider-Man.

Los participantes aguardaban el inicio de la marcha entre consignas y canciones difundidas mediante megáfonos.

Corentin Cabreux, estudiante de 21 años, explicó que las condiciones de su residencia estudiantil reflejan parte de los problemas que motivan las protestas. Denunció humedad en las paredes, desprendimientos, cucarachas y presencia de ratas.

El joven señaló que esperaba que la movilización tuviera un ambiente festivo por Halloween, con el propósito de contrarrestar la imagen de violencia que ha acompañado algunas de las protestas recientes.

Francia anuncia restricciones para evitar nuevos disturbios

Las manifestaciones comenzaron el mes pasado, impulsadas principalmente por estudiantes de secundaria que denunciaban el deterioro de los edificios escolares, la falta de profesores y un sistema de admisión universitaria que consideran desfavorable para los jóvenes de sectores con menos recursos.

Posteriormente, sindicatos y otros grupos inconformes con el gobierno del presidente Emmanuel Macron se incorporaron a las movilizaciones con demandas relacionadas con las condiciones económicas y sociales.

Aunque la mayoría de los participantes se ha manifestado pacíficamente, grupos de personas han protagonizado enfrentamientos con la policía mediante el lanzamiento de fuegos artificiales y proyectiles. En respuesta, las fuerzas de seguridad han utilizado gases lacrimógenos, granadas de dispersión y cañones de agua, tácticas que también han dejado personas con lesiones graves.

Para reducir los riesgos, Macron sostuvo que las marchas debían mantenerse alejadas de los centros urbanos y de las zonas comerciales. Además, la policía restringió el acceso a la Plaza de la República y al sector de Les Halles, entre las 23:00 y las 06:00 horas, durante el sábado y el domingo.

También se estableció un toque de queda a partir de las 21:00 horas para menores de edad que no estén acompañados, en las inmediaciones de los Campos Elíseos. Una medida similar había sido suspendida días antes por un tribunal de París, que consideró que vulneraba gravemente la libertad de movimiento.

Alemania registra movilizaciones por educación y vivienda

Las protestas juveniles también se extendieron a Alemania, donde la iniciativa Gen Z regelt, que puede traducirse como “La Generación Z se encarga”, convocó manifestaciones en alrededor de 30 ciudades.

La convocatoria incluyó exigencias de mayor inversión en educación, salud, protección del clima y condiciones de vida asequibles, además de expresar rechazo al posible regreso del servicio militar obligatorio.

Los organizadores aseguraron que más de 180 mil personas se habían registrado por internet para participar; sin embargo, durante la tarde del sábado se observó una asistencia de apenas varios miles de manifestantes.

En Berlín, jóvenes se concentraron frente a la Puerta de Brandeburgo para reclamar mayores recursos destinados a educación y vivienda. La estudiante Lara Breitenbach afirmó que las inversiones en servicios sociales y protección ambiental son fundamentales para el futuro de su generación.

Por su parte, Janelle Schulz denunció las condiciones de su escuela, donde, según relató, el techo presenta daños por filtraciones de agua, hay escasez de profesores y los baños se encuentran deteriorados.

Ante la posibilidad de incidentes, las autoridades alemanas desplegaron mil 500 policías adicionales en la capital. Algunos comercios del bulevar Kurfürstendamm también cubrieron sus ventanas como medida preventiva, aunque las autoridades indicaron que no tenían conocimiento de amenazas específicas.

Países Bajos y España mantienen vigilancia policial

En La Haya, Países Bajos, se registró una importante presencia policial en el centro comercial de la ciudad, luego de que circularan convocatorias en internet para realizar protestas y ante el temor de posibles saqueos.

Sin embargo, hasta media tarde no se habían registrado grandes concentraciones ni alteraciones relevantes. La policía identificó a algunos grupos de jóvenes vestidos de negro y verificó sus datos personales, mientras varios establecimientos optaron por proteger sus escaparates.

En Barcelona, España, los cuerpos de seguridad catalanes se mantuvieron en alerta después de que una red anónima de TikTok, identificada como Blocus, difundiera llamados a nuevas concentraciones.

La vigilancia se intensificó luego de los disturbios del sábado anterior, que dejaron alrededor de 130 detenidos, en su mayoría menores de edad.