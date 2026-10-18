Protestas en Francia dejan 100 detenidos en París

Las protestas sociales en Francia dejaron 100 detenidos en París y provocaron bloqueos, daños materiales y movilizaciones en varias ciudades

Las protestas sociales convocadas este sábado 17 de octubre en Francia derivaron en decenas de detenciones, bloqueos y diversos incidentes en varias ciudades. En París, la Prefectura de Policía reportó 100 arrestos hasta el mediodía, principalmente por portar objetos de protección y armas prohibidas.

De acuerdo con las autoridades parisinas, durante la jornada se realizaron 589 controles preventivos, especialmente en las inmediaciones de las estaciones ferroviarias. Los agentes también dispersaron dos concentraciones: una de aproximadamente 100 personas cerca de la estación del Norte y otra de estudiantes de liceos en la calle de Rennes.

Encapuchados atacan instalaciones de medios de comunicación

Otro incidente ocurrió en la capital francesa, donde alrededor de un centenar de encapuchados intentó bloquear el acceso al estacionamiento de las instalaciones de la televisora CNews y la emisora Europe 1.

Durante la acción, los participantes lanzaron objetos y rompieron cristales. La Policía reportó una veintena de detenidos relacionados con estos hechos.

Ambos medios pertenecen al empresario Vincent Bolloré y son conocidos por su orientación editorial conservadora. La Prefectura de Policía sostuvo que las acciones violentas anunciadas en redes sociales no alcanzaron la magnitud prevista y atribuyó ese resultado a la respuesta de los cuerpos de seguridad.

Marsella y Lyon registran bloqueos e incidentes

Las movilizaciones también provocaron alteraciones en otras ciudades francesas. En Marsella, la segunda urbe más poblada del país, se reportó la quema de contenedores de basura y mobiliario urbano durante una concentración de varios cientos de personas.

Además, una comisaría de la Policía Municipal fue atacada. El incidente dejó cristales rotos y artefactos fumígenos fueron arrojados al interior del inmueble.

En Lyon, la tercera ciudad más grande de Francia, se registraron concentraciones en las inmediaciones de la refinería de Feyzin y en distintos puntos urbanos. Algunas movilizaciones fueron dispersadas por la Policía ante el riesgo de obstrucciones al tránsito.

También se realizaron intervenciones en las vías de circunvalación de Rennes y en calles de Lille, mientras que en Ruán las autoridades investigan un incendio presuntamente provocado que dañó la fachada de un edificio universitario durante la madrugada.

Francia despliega a más de 10 mil policías y gendarmes

Ante el riesgo de nuevos incidentes, el ministro del Interior, Laurent Núñez, solicitó a los representantes del Gobierno en los departamentos que ordenen liberar las principales vías e instalaciones cuando sean bloqueadas.

Para atender las movilizaciones se desplegaron más de 10 mil policías y gendarmes en todo el país, de los cuales 5 mil fueron asignados a París.

En la capital se prohibieron las concentraciones en zonas estratégicas, entre ellas los alrededores del Palacio del Elíseo, la residencia del primer ministro en Matignon, las sedes parlamentarias, los Campos Elíseos y diversas estaciones ferroviarias.

Sin embargo, las autoridades autorizaron una manifestación que partirá a las 14:00 horas desde la plaza de la República y avanzará hasta la plaza de Clichy.

El costo de vida impulsa las movilizaciones

Las protestas reúnen a colectivos diversos, entre ellos estudiantes y participantes vinculados con el movimiento de los chalecos amarillos, que protagonizó movilizaciones en Francia durante 2018 y 2019.

Aunque los sindicatos no encabezan la convocatoria, algunas organizaciones, como la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado su respaldo. Entre las principales inconformidades figuran el encarecimiento de los combustibles y el aumento generalizado del costo de vida.

Partidos de izquierda también han manifestado simpatía por las demandas, entre ellos La Francia Insumisa (LFI), encabezada por Jean-Luc Mélenchon.

Bally Bagayoko, alcalde de Saint-Denis y una de las figuras visibles de esa formación, declaró a France Info que la movilización busca reunir distintas causas sociales y generaciones. También consideró que la jornada podría marcar el comienzo de un movimiento de mayor alcance.

Las protestas se producen meses antes de las elecciones presidenciales francesas previstas para la próxima primavera, en un escenario político marcado por la competencia entre las principales fuerzas de izquierda y la extrema derecha.