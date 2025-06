Protestas Anti-Ice: atacan patrullas fronterizas en California

En la ciudad de Paramount se ha desatado una serie de protestas contra elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Esto tras las recientes redadas en busca de inmigrantes.

Esta sábado, en una manifestación en Los Ángeles incluyó gases lacrimógenos, granadas aturdidoras y el arresto de un líder sindical. A lo que, el personal de la patrulla fronteriza, montó guardia frente a un parque industrial en la ciudad de Paramount, lanzando gases lacrimógenos mientras manifestantes se congregaban en la calle.

ICE forced to barricade themselves inside the federal building in Los Angeles until LAPD could intervene and rescue them from the brave crowds standing up to the regime. pic.twitter.com/JuLJcpH3fi